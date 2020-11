Qui est Julius Jones? Pourquoi Kim Kardashian a visité le détenu du couloir de la mort de l’Oklahoma

Kim Kardashian a toujours été un défenseur constant de la réforme de la justice pénale.

Cette semaine, elle a rencontré Julius Jones, un homme noir actuellement incarcéré et condamné à mort.

Kardashian a promis de lui fournir une aide juridique.

Lundi, une source a confirmé que Kardashian lui avait rendu visite à Oklahoma City.

Kardashian «aide [Jones’s] équipe juridique – depuis qu’elle étudie pour devenir avocate grâce à son apprentissage [California] – et ensuite rencontré sa famille.

Qui est Julius Jones?

En 2002, Julius Jones, un homme noir, avait 19 ans lorsqu’il a été accusé à tort du meurtre d’un homme blanc, Paul Howell, qui a été abattu dans l’allée de la maison de ses parents.

Jones a été condamné à mort et reconnu coupable de meurtre.

Le site Web Justice For Julius, que Kardashian a promu sur son compte Twitter, déclare que «Julius Jones est dans le couloir de la mort dans l’Oklahoma, malgré le maintien de son innocence et des preuves convaincantes.

Depuis 20 ans, Jones est dans le quartier des condamnés à mort et est détenu à l’isolement 23 heures par jour.

Il a droit à une heure de soleil par jour et trois douches par semaine.

Kim Kardashian a décidé de s’impliquer dans le cas de Julius Jones.

Après que Jones ait déposé une requête en grâce auprès de la Commission des grâces et des libérations conditionnelles de l’Oklahoma, Kardashian a exhorté la clémence à son égard en 2019.

Elle a même rencontré l’avocat de Jones, Dale Baich, et sa famille.

Qui est la mère de Julius Jonses, Madeline Davis Jones?

La mère de Julius Jones, Madeline Davis Jones, maintient son innocence, invoquant un alibi et une discrimination raciale.

La nuit du meurtre de Howell, Julius Jones était à la maison avec elle en train de manger un dîner de spaghetti.

“La mère de Jones aurait été émue pendant la réunion en racontant la nuit du meurtre de Howell”, a confirmé une source, “disant que Julius était avec elle à la maison tout le temps.”

«Nous entendons souvent dire que la condamnation à mort de Julius est une question de« justice »ou de« fermeture ». Cela ne peut pas être vrai, cependant, car nous savons que le véritable tueur de M. Howell est toujours là-bas », a déclaré Madeline Davis Jones. «Rien ne consiste ‘simplement’ à exécuter notre garçon, qui a passé l’une de ses dernières nuits en tant qu’homme libre avec sa famille à jouer à des jeux de société. Sa mort n’apportera ni fermeture ni guérison. Seule la vérité peut le faire.

L’actrice Viola Davis a produit un documentaire sur Julius Jones.

La dernière défense, produit par Viola Davis, est une série documentaire américaine qui révèle les failles désastreuses du système judiciaire américain.

La première saison examine les cas de Darlie Routier et Julius Jones, actuellement condamnés à mort.

Kim Kardashian a déclaré publiquement ce que les autres peuvent faire pour aider Julius Jones et sa famille.

“Je remarque que beaucoup de gens demandent ce qu’ils peuvent faire pour aider dans l’affaire Julius Jones.” Kardashian a tweeté: “Vous pouvez envoyer des lettres à la Commission des grâces et des libérations conditionnelles et au gouverneur.”

Kim Kardashian a même tweeté au gouverneur de l’Oklahoma, Kevin Stitt, pour «examiner attentivement et attentivement la pétition» de Julius Jones.

“Il y a un documentaire étonnant que @violadavis a réalisé et qui présentait l’affaire Julius Jones intitulée The Last Defense. Je crois en son innocence, corrigeons sa condamnation injustifiée @GovStitt,” dit-elle.

