Lana Condor et Cole Sprouse seront les vedettes de la comédie romantique de science-fiction Moonshot

Lana Condor et Cole Sprouse devraient jouer dans la nouvelle comédie romantique de HBO Max Moonshot. GENS partagé un premier regard exclusif sur le drame futuriste. Le film de science-fiction montre Condor et Sprouse en tant qu’étudiants qui unissent leurs forces pour monter à bord d’une navette spatiale qui les emmènera sur Mars – qui est maintenant terraformée et colonisée par le meilleur de l’humanité – pour trouver leurs proches. Le film met également en vedette Mason Gooding, Emily Rudd, Lukas Gage, Zach Braff et Michelle Buteau dans des rôles de soutien.

« J’étais très excité quand il est tombé sur mon bureau », a déclaré Condor, 24 ans, « je n’avais jamais vraiment vu un scénario, du moins dans ma boîte de réception, qui était une situation d’aventure spatiale. D’après ce que je sais, généralement, l’espace est réservé aux Matt Damon et aux Matthew McConaughey du monde. Il n’est généralement pas disponible pour le genre des jeunes adultes.

« J’étais donc super excitée dès le départ parce que c’était juste un projet unique que je ne vois pas vraiment souvent », ajoute-t-elle.

Condor dit qu’elle avait hâte de jouer un personnage qui a « en fait mon âge » depuis « les trois ou quatre dernières années, j’ai joué des personnages beaucoup plus jeunes ». « C’était vraiment rafraîchissant de pouvoir jouer un personnage adapté à l’âge qui me semble plus fidèle à qui je suis », dit-elle.

En parlant de ce que c’était que de travailler avec Sprouse, Candor a déclaré: « Cole est un interprète incroyable et un ami merveilleux. Travailler avec lui était vraiment une telle joie. C’était comme jouer tous les jours, c’était tellement amusant. »

Elle a poursuivi: « Honnêtement, c’était le point culminant des six derniers mois pour moi parce que c’est comme travailler avec votre ami, ce qui est toujours très amusant et ne ressemble pas à du travail. Mais aussi, il a été dans cette industrie [his whole life]. Et donc j’ai beaucoup appris de lui. Le voir travailler était très inspirant, et c’est un tel professionnel à part entière. »





Condor a récemment joué dans le À tous les garçons que j’ai aimés avant franchise cinématographique en tant que Lara Jean aux côtés de Noah Centineo et Jordan Fisher. Condor peut également être vu dans la version 2023, Coyote contre Acme. Sprouse, quant à lui, est connu pour son rôle de Cody dans La vie de suite de Zach et Cody aux côtés de son frère jumeau, Dylan Sprouse. Sprouse peut être vu le plus récemment dans l’émission à succès de CW Riverdale en tant qu’écrivain infâme nommé Jughead et dans le film à succès Five Feet Apart avec Haley Lu Richardson. Sprouse devrait ensuite jouer avec Zachary Levi sur le long métrage À l’abri pour Liongate.

Le film est réalisé par Christopher Winterbauer et écrit par Max Taxe. Mike McGrath de Berlanti/Schechter Films sera le producteur exécutif aux côtés de Dana Fox. Les producteurs exécutifs de Riverdale de Sprouse, Greg Berlanti et Sarah Schechter, produiront via Berlanti / Schechter Films avec Jill McElroy et Jenna Sarkin de Entertainment 360. Coup de lune est la deuxième collaboration de long métrage entre Berlanti / Schechter Films et HBO Max, où ils ont un pacte de quatre images, après leur sortie Unpregnant l’année dernière. WarnerMedia héberge également le contrat Warner Bros Television de Berlanti.

Coup de lune devrait sortir le 31 mars sur HBO Max.





