Votre mobile surchauffe ? Voici quelques applications qui vous aideront à éviter ce type de situation. Essayez-les, ils sont gratuits !

Les les appareils mobiles ce sont des outils assez polyvalents, où il est possible de réaliser n’importe devoirs numériquement grâce aux milliers d’applications développées.

Et c’est que les téléphones mobiles, comme les ordinateurs, présentent une série de circuits et composantsdont l’usage excessif est susceptible de générer une chaleur considérable.

Pour la chance de beaucoup c’est possible surveiller chacun des composants de votre mobile pour de meilleures performances, c’est pourquoi dans cet article vous saurez 7 applications pour connaître la température de votre appareil mobile.

Meilleures applications pour connaître la température de votre Android

Moniteur de système simple

DevCheck matériel et informations système

Cooling Master – Refroidisseur de téléphone

CPU Monitor – température, utilisation, performances

AIDA64

Refroidisseur et alerte de température du processeur

CPU-Z

Ci-dessous, vous pouvez voir une série de applications totalement gratuites et sûr pour contrôler la température de votre mobile. Chacun d’eux a des fonctions qui le distinguent et permettent surveiller la température exacte De l’appareil. Au passage, n’oubliez pas de jeter un œil aux 8 meilleures applications pour connaître l’état de la batterie mobile.

Moniteur de système simple

Moniteur de système simple C’est l’une des applications les plus appréciées par la communauté, où il est possible de voir précisément comment se comporte l’appareil. L’application est compatible avec n’importe quelle version d’Android et comme prévu, il n’est pas nécessaire d’avoir le mobile avec un accès root.

Il a des fonctions assez attrayantes, parmi les plus frappantes : voir la fréquence de chaque cœur mobile ainsi que son utilisation, l’utilisation totale moyenne du processeur, la possibilité de voir l’utilisation de la RAM avec la possibilité de la supprimer et bien plus encore. .

Grâce à son menu flottant vous pourrez voir les Température du processeurGPU, quantité de RAM consommée et autres options.

DevCheck matériel et informations système

DevCheck matériel et informations système est capable de montrer en détail chaque composant que le mobile présente sous un interface très technique. De plus, il est plein de boutons différents et chacun d’eux est plein de informations mises à jour en temps réel.

Au moment de la surveiller et tester le matériel tu peux voir le SOC, CPU, GPU, mémoire RAM, stockage, Bluetooth et autre matériel et vous pouvez même voir les noms et les fabricants de puces.

Les informations sur la batterie sont assez complètes, puisque vous pouvez voir son état, sa température, son niveau, sa technologie, sa santé, sa tension, son courant et sa capacité.

Cooling Master – Refroidisseur de téléphone

Cool Maître va encore plus loin, puisque vous pourrez non seulement voir le température des composants de votre mobilemais vous pouvez aussi faire maintenance logique de votre appareil. Leur l’interface est très à jour par rapport aux autres sur le marché et présente fonctionnalités futuristes et intuitives.

Comme si cela ne suffisait pas, vous pouvez surveillance en temps réel de la température de la batterie, CPU, GPU, montrant la courbe de changement et bien plus encore. Et si vous pensiez que c’était tout, vous vous trompez, car l’application Android effectue une prévisualisation détection de chauffage et indiquez quels sont les les raisons du chauffage pour que vous puissiez les fermer.

CPU Monitor – température, utilisation, performances

Une des applications pour mesurer la température du mobile et avec la meilleure interface est moniteur cpu. C’est l’un des des applications plus intuitives, dynamiques et faciles à utiliser et où vous pouvez choisir parmi une grande variété de sujets, soit pour mesurer la températurevisualiser les processus, entre autres.

Comme d’autres applications, vous pourrez surveiller en temps réel la fréquence et la température du CPU et du GPU, et pour plus de confort vous pouvez accéder à l’historique des fréquences. Si vous sentez que la température du mobile est quelque peu élevée, vous pouvez créer une alarme de surchauffequi sonnera une fois qu’il aura atteint la température indiquée.

AIDA64

Autres applications à considérer si vous voulez connaître le température mobile il est AIDA64c’est l’une des applications les plus utilisées sur les ordinateurs, sa popularité est due à l’exactitude des informations et à la interface minimaliste il présente, ce qui rend le la consommation de ressources est minimale.

Avec AIDA64 non seulement vous saurez Température CPU et GPUmais vous pouvez également voir le dimension exacte de l’écran de l’appareil et la densité de pixels présente. Vous pourrez également surveiller avec précision la batterie, que ce soit la température, la durée de vie, le niveau et plus encore. Comme si cela ne suffisait pas, vous pourrez voir des informations détaillées sur le mobile telles que l’IMEI, les réseaux WiFi, la version du système d’exploitation, le stockage et bien plus encore.

Refroidisseur et alerte de température du processeur

Si vous présentez un appareil d’entrée de gamme et que vous sentez qu’il surchauffe plus que d’habitude, vous devez installer Refroidisseur et alerte de température du processeur.

Cette application est également spécialisée dans la surveillance du matériel avec la particularité que la consommation de ressources est minime, surtout si on la compare avec d’autres applications sur le marché.

Leur l’interface visuelle est très simple et intuitiverendant l’expérience utilisateur agréable, comprend également des informations mobiles détaillées telles que le Température CPU/GPU et chacun des composants mobiles.

CPU-Z

Finalement trouvé CPU-Zl’une des applications les plus utilisées par les utilisateurs d’ordinateurs et cela est dû à sa Facile à utiliser. Bien sûr le l’expérience mobile est très similaire.

Cette application montrera techniquement tous les spécifications mobiles et même chacun cœurs de processeur avec leurs respectifs température, vitesse et plus.

Leur l’interface est sympa et bien qu’il n’ait pas d’options de « refroidi »l’application est suffisante pour connaître composants exacts de l’appareil.

Si cet article vous a plu, n’hésitez pas à jeter un œil à ces 9 applications pour prendre la température et contrôler la fièvre, ou mieux encore, revoir tout ce que vous devez faire si votre mobile devient très chaud.

