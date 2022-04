Wilmer Valderrama taquine le retour de Fès dans cette émission des années 90 : « Je ne dirais jamais non »

Peut-être que Fès fera son apparition dans Ce spectacle des années 90la prochaine série dérivée de Ce spectacle des années 70 qui est actuellement en préparation chez Netflix. La nouvelle série ramènera les stars originales Kurtwood Smith et Debra Jo Rupp pour reprendre leurs rôles de Red et Kitty Forman, mais elles seront rejointes par de tout nouveaux acteurs représentant la jeunesse des années 1990. Aucun autre membre de la distribution originale n’a été officiellement confirmé pour revenir pour des apparitions spéciales, mais c’est tout à fait possible.

Dans une nouvelle interview avec TV Insider, l’acteur de Fès Wilmer Valderrama a évoqué Ce spectacle des années 90. En raison de son rôle sur NCIS et son casting récent en tant que personnage principal dans un Zorro série pour Disney, Valderrama estime que son emploi du temps est assez chargé, jetant un doute sur une éventuelle apparition en tant que Fès. Quoi qu’il en soit, l’acteur admet également qu’il n’est pas sur le point de refuser l’offre, mais cela doit arriver quand il y a une ouverture dans le programme.

«Je suis un peu occupé maintenant, mais je les soutiens tellement. Je suis d’enracinement pour eux. Je ne leur souhaite que le meilleur. Et si le moment est venu, je ne dirais jamais non.

Récemment, la co-vedette de Valderrama, Topher Grace, qui a joué Eric Forman dans Ce spectacle des années 70a eu une réponse similaire lorsqu’on lui a posé des questions sur une éventuelle apparition sur Ce spectacle des années 90. Grace a déclaré qu’il était très favorable à Smith et Rupp ainsi qu’au reste de l’équipe travaillant sur le spin-off, mais a suggéré qu’il ne reviendrait probablement pas car il a « un travail de jour », faisant référence à son rôle principal dans la série ABC. Économie domestique. Quand on considère que Grace a encore trouvé le temps de revenir pour la finale de l’émission originale, il semble plus probable qu’improbable qu’Eric Forman se présentera à un moment ou à un autre. Mila Kunis, Laura Prepon et Ashton Kutcher ne sont probablement pas trop loin derrière, mais il ne faut pas miser sur un retour de Danny Masterson.

Ce spectacle des années 70 a suivi la vie de six adolescents vivant à Point Place, Wisconsin, du milieu à la fin des années 1970. La série a été un grand succès pour le réseau Fox et a finalement duré huit saisons avec 200 épisodes. Il y avait eu un spin-off de courte durée surnommé Ce spectacle des années 80 qui allait et venait en 2002, mais il n’incluait aucun des mêmes personnages, ni n’atteignait les mêmes niveaux de succès.

L’un des nouveaux personnages principaux de la série sera un autre Forman : Leia Forman, fille d’Eric et Donna et petite-fille de Red et Kitty. Elle sera jouée par Callie Haverda dans la série dérivée. Les autres membres de la distribution incluent Ashley Aufderheide en tant que BFF Gwen de Leia; Mace Coronel dans le rôle de Jay charmant et séduisant; Maxwell Acee Donovan dans le rôle de l’ami de Jay et du frère de Gwen, Nate; Reyn Doi dans le rôle de leur ami sarcastique et gay Ozzie; et Sam Morelos dans le rôle de Nikki, la petite amie rebelle de Nate.

