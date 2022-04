Notre drapeau signifie l’avenir de la mort toujours dans les limbes alors que les créateurs espèrent un renouveau

Lorsque Notre drapeau signifie la mort a frappé HBO Max, cela a eu un impact inattendu. La série, qui est vaguement basée sur la vie du vrai Stede Bonnet, a rapidement grimpé en flèche et a dépassé les principaux concurrents. Mais malgré sa formidable renommée et les principaux cliffhangers avec lesquels la première saison nous a tous laissés accrochés, il n’y a toujours pas de nouvelles d’une deuxième saison de HBO Max. Le créateur de la série, David Jenkins, fait le point sur le silence du service de streaming dans une interview avec le Los Angeles Times.

« C’est difficile de ne pas reprendre après ce qui s’est passé à la fin. C’est particulièrement difficile. J’espère qu’ils le comprendront. J’espère qu’ils voudront en faire plus. Je sais que tout le monde dans la série le veut. Juste continuer [social media] et voir la tendance pendant environ deux semaines semble irréel. C’est tellement gratifiant, même sans savoir si on est renouvelé, de voir que les gens ont autant aimé. »

Notre drapeau signifie la mort a été créée sur HBO Max le 3 mars 2022 et a terminé sa première saison le 24 mars. La série a présenté au public Stede Bonnet (Rhys Darby), un ancien riche propriétaire terrien qui rêvait de devenir pirate. Alors un matin, il a fait ses valises et a quitté sa femme et ses enfants pour devenir « The Gentleman Pirate ». Alors que Stede lutte pour gagner son pied marin, ainsi que le respect de son équipage hétéroclite, il rencontre le tristement célèbre Barbe Noire (Taika Waititi). Les deux capitaines forment une compréhension mutuelle, qui s’épanouit bientôt en quelque chose de bien plus. Waititi parle de la direction de l’émission avec le Los Angeles Times.

« C’est une comédie romantique dans le meilleur sens du terme. La romance est aussi le drame, et la comédie est ce qu’elle est. Donc, tonalement, c’est juste dans ma timonerie – c’est le genre d’équilibre de ton qui va avec que j’ai jamais fait. De plus, ce que j’aime dans la série, c’est qu’aucun des personnages ne parle d’être gay. Il n’est jamais traité comme, ‘Oh mon Dieu, c’est deux hommes.’ [David] ne jamais mentionner[s] de cette façon. »

Notre drapeau signifie la mort par HBO Max

Il faut se méfier, SPOILERS MAJEURS en avant! La première saison de Notre drapeau signifie la mort se termine avec Blackbeard et Stede confessant leur amour et jurant de rester ensemble. Mais une confusion impliquant des traumatismes et des malentendus force les deux à se séparer. Lorsqu’on lui a demandé ce qui allait suivre pour les deux, Waititi admet qu’il est tout aussi dans le noir que le reste d’entre nous.

« J’attends de le savoir aussi parce que tout cela est dans le cerveau de David. J’attends avec impatience, si et, espérons-le, quand nous avançons à nouveau, de voir ce moment où ils seront à nouveau ensemble dans la même pièce. Tous ces petites nuances sociales et détails auxquels nous nous rapportons tous, je veux voir ce genre de choses. C’est comme l’ouverture de Grease après leur aventure estivale.

Depuis la première, Notre drapeau signifie la mort a explosé en popularité en ligne. Le 30 mars, The Wrap rapportait que la série avait détrôné Disney+ Le livre de Boba Fett comme la nouvelle série la plus demandée. Il est difficile d’être surpris, avec sa représentation délicieuse d’individus non binaires, son amour queer et son scénario hilarant, le spectacle a été un point chaud pour les fans partout sur Internet. Nous devrons attendre et voir si HBO Max verra la valeur d’une série aussi charmante, mais pour l’instant, nous croisons tous les doigts !









