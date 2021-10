Les 9 meilleurs films de Daniel Craig à regarder après pas le temps de mourir

Ayant joué James Bond pendant plus de 15 ans, il est difficile d’imaginer Daniel Craig dans d’autres films. Mais il a en fait joué dans de nombreux films et maintenant que son règne en tant que 007 est terminé, nous avons répertorié certains des meilleurs (en dehors de James Bond) pour vous en fonction des notes des critiques sur Tomates pourries.

9) Défi (2008)

Défi. (Crédit : Netflix)

Daniel Craig incarne Tuvia, l’un des trois frères juifs retenus prisonniers par les nazis en 1941. Après que lui et ses frères, Zus (Liev Schreiber) et Asael (Jamie Bell), parviennent à s’échapper et se réfugient dans la forêt où ils ont joué pendant leur enfance, ils cherchent à se venger des nazis. Alors que la nouvelle de leurs exploits se répand, d’autres se joignent à la mêlée, prêts à risquer leur vie pour la liberté.

Tomates pourries Évaluation:58 pour cent.

8) Infâme (2006)

Infâme. (Crédit : IMDb)

Daniel Craig incarne le tueur condamné Perry Smith, qui devient le sujet des plus grandes œuvres d’un auteur (Toby Jones) De sang-froid. Le personnage de Jones, Truman Capote, développe une relation intense et complexe avec Smith alors qu’il fait des recherches pour son livre. Ce film passionnant se déroule au Kansas et met également en vedette Sandra Bullock dans le rôle de Harper Lee, l’ami d’enfance de Perry Smith.

Tomates pourries Évaluation: 74 pour cent.

7) La Mère (2003)

La mère. (Crédit : IMDb)

Daniel Craig incarne un homme à tout faire costaud chez qui May (Anne Reid) cherche refuge après la mort subite de son mari, Toots (Peter Vaughan). Darren (Craig) a la moitié de l’âge de May et est marié, sans parler de coucher avec sa fille, Paula (Cathryn Bradshaw). Embué!

Tomates pourries Évaluation: 78 pour cent.

6) Munich (2005)

Munich. (Crédit : IMDb)

Daniel Craig fait partie d’une équipe meurtrière de tueurs à gages qui a été chargée par le gouvernement israélien de cibler 11 personnes en représailles contre le meurtre de 11 athlètes israéliens aux Jeux olympiques de 1972. Craig incarne un chauffeur et est rejoint par un faussaire (Hanns Zischler), un fabricant de bombes (Mathieu Kassovitz) et un ancien militaire (Ciarán Hinds) dans cette opération mondiale. Mais alors que les assassinats s’accumulent, Avner, le chef de l’opération, commence à douter de la moralité de ses actions.

Tomates pourries Évaluation:78 pour cent.

5) Gâteau en couches (2004)

Gâteau de couches. (Crédit : IMDb)

Daniel Craig incarne un trafiquant de cocaïne de niveau intermédiaire anonyme à Londres qui envisage de s’éloigner de la vie criminelle. Mais comme vous pouvez l’imaginer, ce n’est pas une sortie en douceur et avant qu’il ne puisse couper les ponts, son fournisseur, Jimmy Price (Kenneth Cranham) lui remet une liste de tâches finales complexes. Le personnage de Craig est chargé d’enlever la fille adolescente d’un gangster rival (Michael Gambon) et de négocier l’achat d’une grosse cargaison de pilules d’ecstasy auprès d’un revendeur connu sous le nom de « The Duke » (Jamie Foreman), menant à une série de doubles complexes. traverse de tous les coins.

Tomates pourries Évaluation: 80 pourcent.

4) La route de la perdition (2002)

Route de la perdition. (Crédit : IMDb)

Mike Sullivan (Tom Hanks) est un exécuteur du puissant gangster du Midwest de l’ère de la Dépression, John Rooney (Paul Newman). Le fils de Rooney, Connor (Daniel Craig), est jaloux du lien étroit qu’ils partagent, et lorsque le fils aîné de Mike, Michael (Tyler Hoechlin), est témoin d’un coup, Connor utilise l’incident comme excuse pour assassiner la femme de Sullivan (Jennifer Jason Leigh) et le plus jeune fils. Forcés de fuir, Sullivan et Michael se lancent dans un voyage de vengeance et de découverte de soi.

Tomates pourries Évaluation: 81 pour cent.

3) La fille au tatouage de dragon (2011)

La fille au tatouage de dragon. (Crédit : Youtube/Sony Pictures Entertainment)

Dans ce film à succès de 2011, Daniel Craig incarne le journaliste en disgrâce Mikael Blomkvist, qui trouve une chance de se racheter après avoir été embauché par un riche industriel suédois Henrik Vanger (Christopher Plummer) pour résoudre le meurtre de sa nièce, Harriet, âgé de 40 ans. . Lisbeth Salander (Rooney Mara) rejoint finalement Blomkvist dans sa dangereuse quête de la vérité, une enquêteuse inhabituelle mais ingénieuse dont la confiance fragile n’est pas facile à gagner. Basé sur le roman à succès, c’est un mystère élégant et intrigant à ne pas manquer.

Tomates pourries Évaluation: 86 pour cent.

2) Logan chanceux (2017)

Logan chanceux. (Crédit : IMDb)

Daniel Craig incarne Joe Bang, un expert en démolition engagé par Jimmy Logan (Channing Tatum), son frère manchot Clyde (Adam Driver) et sa sœur Mellie (Riley Keough) pour les aider à voler de l’argent au Charlotte Motor Speedway en Caroline du Nord. Mais des complications surviennent lorsqu’une confusion oblige l’équipage à réussir le casse lors d’une course populaire de NASCAR tout en essayant d’esquiver un agent implacable du FBI.

Tomates pourries Évaluation: 92 pour cent.

1) À couteaux tirés (2019)

Couteaux sortis. (Crédit : IMDb)

Couteaux sortis a été élu meilleur film de Daniel Craig, dépassant même tous ses James Bond cinéma. Craig incarne le détective Benoit Blanc, qui est chargé de résoudre le mystère entourant la mort du romancier policier Harlan Thrombey (Christopher Plummer). Tout le monde dans la maison Thrombey est un suspect alors que Blanc se fraie un chemin à travers un réseau de mensonges et de faux-fuyants pour trouver la vérité.