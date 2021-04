Netflix partage la première bande-annonce de Resident Evil: Infinite Darkness

Netflix a révélé la première bande-annonce de la prochaine série animée, ‘Resident Evil: les ténèbres infinies’, révèlent également le nom du réalisateur, du compositeur de la bande originale et de l’un des personnages.

Cette année, le 25e anniversaire de la célèbre franchise Resident Evil. La série de jeux vidéo japonais a été lancée pour la première fois en 1996, apportant pendant plus de deux décennies une histoire centrée sur une épidémie de zombies causée par le Umbrella Corporation.







‘Resident Evil’ est l’une des franchises de jeux vidéo les plus réussies de tous les temps, depuis son lancement, elle s’est étendue à six films d’action réelle, bandes dessinées, romans et bien plus encore. Aussi, qu’un redémarrage des bandes originales intitulées, Resident Evil: Bienvenue à Racoon Ville ‘ Il arrivera le 24 novembre.

Maintenant, Netflix a partagé une nouvelle bande-annonce accompagnant l’annonce de son nouveau réalisateur, compositeur de la bande originale et du mois de sortie. Le réalisateur de la prochaine série animée sera Eiichiro Hasumi, qui a une solide carrière dans Japon, en plus de Yugo Kanno sera le compositeur de la bande originale.

‘Resident Evil: Infinite Darkness’ se concentrera sur les personnages populaires de Léon S. Kennedy Oui Claire Redfield. Kennedy, qui était policier à l’époque, et Redfield, un survivant de l’épidémie de zombies, qui a fini par faire équipe dans la série de jeux vidéo pour sauver le personnage de Sherry Birkin.

La prochaine série de la saga, Resident Evil: Infinite Darkness, arrivera en juillet prochain sur la plateforme Netflix.