Shazam ! Fury of the Gods change la date de sortie en 2022

Beaucoup de films Bandes dessinées DC et Frères Warner qu’ils s’attendaient à sortir en 2022 ont complètement changé leur date de sortie, étant retardée des mois plus tard, voire un an. Cependant, tout n’est pas une mauvaise nouvelle, car le prochain film » Shazam! Fureur des Dieux » changera sa date de sortie pour 12 décembre 2022par opposition à sa date précédente en juin 2023.

Bien qu’il n’y ait pas encore beaucoup d’informations sur la suite, il s’agit d’un grand saut de six mois dans le calendrier des films, ce qui nous montre que Warner Bros. a quelque chose de vraiment spécial entre les mains avec les films Shazam.

« Nous sommes ravis d’apporter ‘Shazam! Fury of the Gods » au public comme cadeau de Noël cette année », a déclaré le président de la distribution nationale de la WB, Jeff Goldsteinà propos de la nouvelle date de sortie et a poursuivi en disant: « Les familles de tous âges vont vraiment l’apprécier. »

L’acteur Zacharie Léviqui joue Shazam lui-même, a fait l’éloge de la suite à venir et a déclaré qu’il attendait avec impatience la sortie du film dès que possible :

« Je dirai sincèrement, et ce n’est pas que de l’air chaud, je suis très fier du premier, je pense que nous avons fait un très, très bon film. Je pense que le second est meilleur. Je pense que nous en avions plus temps, nous avions plus de budget. Nous avions, essentiellement, l’ensemble du casting de retour. Henri Gayden, qui a écrit le premier scénario, a écrit le second et a fait un travail fantastique en le faisant. Tout a juste cliqué. J’en suis très fier. Je le veux avant juin 2023 », a-t-il déclaré.

Apparemment, les souhaits de Levi se sont réalisés, et il semble que nous assisterons à une suite digne du film qui a été présenté en 2019, étant l’un des films de super-héros avec une bonne histoire et une touche de plaisir unique.

En plus de Lévi, Ange des cendres revient en tant qu’homologue humain de Shazam, billy batonavec Jack Dylan Grazer en tant que meilleur ami de Billy, Freddy, avec son homologue de super-héros joué par Adam Goldberg.

Les méchants cette fois seront interprétés par Hélène Mirren et Lucy Liu comme les filles d’Atlas, Hespera et Kalypso. En outre, Rachel Zegler de »West Side Story » est un nouvel ajout à la distribution dans un rôle inconnu, mais on soupçonne qu’elle sera un amour pour Billy Batson dans le film.

Avec neuf mois à attendre pour ce prochain film, une nouvelle affiche ou bande-annonce pourrait sûrement sortir bientôt. De plus, la date de décembre est toujours une bonne date pour les panneaux d’affichage, fonctionnant très bien pour la première partie de » Aquaman » obtenant de grandes ventes, il est donc prévu que la même chose se produise avec » Shazam! Fureur des dieux ».