Google Photos ne fonctionne pas sur iPhone : il y a des problèmes avec l’application dans iOS 16.3.1

Un bug dans la nouvelle version d’iOS et d’iPadOS semble affecter l’application Google Photos : mieux vaut ne pas mettre à jour votre iPhone ou iPad.

Si vous utilisez Google Photos sur votre iPhone ou iPad, mieux vaut ne pas mettre à jour votre appareil vers la version iOS 16.3.1 : comme le rapportent nos confrères d’iPadizate, L’application Google Photos ne fonctionne pas correctement dans la version la plus récente d’iOS, et pour l’instant il ne semble pas y avoir de solution au problème.

Pas évident quelle est l’origine du bogue qui affecte l’application Google Photos depuis hier, mais il semble clair que cela a à voir avec la mise à jour vers iOS 16.3.1 et iPadOS 16.3.1 qu’Apple a publié ce lundi. Pour cette raison, les utilisateurs d’iPad ou d’iPhone sont recommandés ne pas mettre à jour vers la nouvelle version au cas où vous souhaiteriez toujours utiliser l’application pour organiser des images et des vidéos dans le cloud Google.

Les utilisateurs qui ont alerté la panne indiquent qu’ils sont impossible d’ouvrir l’application google photos sur leurs appareils, puisque cela se ferme automatiquement Pas de possibilité d’accéder à la bibliothèque d’images. Au fil des heures, de plus en plus d’utilisateurs d’iOS et d’iPadOS se disent victimes du bug qui affecte Google Photos.

Après la mise à jour vers iOS 16.3.1, l’application Google Photos cesse de fonctionner @Google Mexique pic.twitter.com/Gdqvb1rXCj – Daniel Méndez (@donese) 13 février 2023

Ni Google ni Apple ne se sont prononcés sur le problème. Il faut s’attendre à ce qu’au fil des heures, Google publie une mise à jour de votre application via l’App Store qui corrige le bug et vous permet d’utiliser à nouveau Google Photos normalement.

Il est important de mentionner que iOS 16.3.1 est une mise à jour visant à corriger les failles de sécurité, y compris un bogue qu’Apple a lui-même reconnu être exploité par des cybercriminels. Il s’agit donc d’un mise à jour de sécurité majeure qui devrait être installé sur les appareils compatibles dès que possible.

