6 applications méconnues recommandées par le plus grand forum Android au monde

Plus que 2,4 millions de membres, le subreddit /r/Android est actuellement le plus grand forum sur le système d’exploitation de Google au monde. Il rassemble des passionnés d’Android du monde entier, et il est souvent possible de trouver de belles découvertes sous forme de applications, jeux, astuces ou outils.

Récemment, plusieurs des participants de ce forum ont choisi certains de leurs applications Android les plus utiles mais peu connues. Et nous avons voulu sélectionner les meilleurs.

Prévenez-moi

M’avertir est un application de rappel qui sert à savoir à tout moment ce qu’il faut faire. L’application permet créer des rappels qui apparaîtront sous forme de notifications jusqu’à ce qu’ils soient supprimés manuellement. Les rappels sont personnalisables et il est extrêmement facile à utiliser. De plus, il est téléchargeable gratuitement et ne contient pas de publicités.

DNS66

Bien qu’il ne soit pas disponible sur Google Play, DNS66 est l’un des outils recommandés par les membres du forum Android sur Reddit pour son utilité et sa facilité d’utilisation.

Permet le blocage des noms d’hôtes via DNS. pour bloquer la publicité ou améliorer la confidentialité lors de la navigation sur Internet. C’est une application entièrement gratuite et open source.

Synchronisation

Oui raisins secs des services de synchronisation dans le cloud des grandes entreprises, SyncThing vous donne la possibilité de garder vos données synchronisées de manière sécurisée et décentralisée.

Il s’agit d’un outil gratuit et open source, qui garantit l’intégrité des données et donne à l’utilisateur un contrôle total sur celles-ci.

Gardien de la recette

Plusieurs membres du plus grand forum Android conviennent que Gardien de la recette C’est le meilleur outil qui soit. enregistrer et garder les recettes de cuisine organisées que l’on trouve sur Internet.

L’application vous permet de collecter des recettes de différents sites Web ou documents, de les classer et de les partager facilement grâce à une interface simple et intuitive.

Tutanota

Bien qu’accumulant près de un demi-million de téléchargements sur Google Play, Tutanota Ce n’est pas, de loin, une application aussi connue qu’Outlook ou Gmail. Et pourtant c’est l’un des meilleurs clients de messagerieen disposant d’un système natif de cryptage des données, des notifications pousser instantanés, prise en charge des protocoles TLS et bien plus encore.

C’est une plate-forme open source qui permet créer notre propre adresse e-mailet fournit 1 Go de stockage totalement gratuit.

Galerie ordinaire

De plus en plus de fabricants de smartphones décident ne pas inclure les applications de la galerie sur leurs mobiles, et à la place, ils parient sur Google Photos en tant qu’application pour gérer les images et les vidéos. Cependant, tous les utilisateurs ne préfèrent pas cette option.

Pour cette raison, les utilisateurs du forum /r/Android ont choisi Galerie ordinaire comme la meilleure application de galerie alternative, pour sa simplicité, ses options de configuration et le fait qu’elle soit gratuite et open source.

