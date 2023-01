Evangeline Lilly d’Ant-Man discute de la possibilité d’un film A-Force

Évangéline Lilystar du prochain film Ant-Man et la Guêpe : Quantumania, a récemment discuté des perspectives d’A-Force, un film de super-héros potentiel entièrement féminin. Après l’une des scènes emblématiques de Avengers : Fin de partie, qui présentait une gamme de protagonistes féminins tels que Captain Marvel (Brie Larson) et Valkyrie (Tessa Thompson), de nombreux fans espéraient que A-Force deviendrait une réalité depuis lors. Bien que rien de concret n’ait encore été gravé dans le marbre pour A-Force, avec les paroles positives de Lilly sur ses chances, il semble plus que possible que ce rêve devienne réalité assez tôt.





En parlant à CinePop de son rôle dans le prochain Ant-Man et la Guêpe : Quantumania, Evangeline Lilly a été interrogée sur le film A-Force et si elle serait intéressée à participer à l’adaptation de l’équipe entièrement féminine. Elle semblait très excitée par cette idée et l’a soutenue sans réserve. Dans sa réponse, elle a dit :

« Oui! J’aimerais être dessus. J’aimerais que cela se produise. Ce jour où nous avons fait la scène dans [Avengers:] La fin de partie où il n’y avait que nous, les femmes, était la journée la plus spéciale que j’ai jamais eue. C’était peut-être lié au jour le plus spécial que j’aie jamais eu à filmer un film Marvel.





L’histoire et l’avenir de l’équipe de super-héros entièrement féminine de Marvel

Bandes dessinées Marvel

A-Force est une équipe de super-héroïnes présentées dans Marvel Comics. L’équipe a été créée en 2015 dans le cadre de l’événement Marvel’s Secret Wars et est composée de divers personnages féminins Marvel, dont She-Hulk, Dazzler, Medusa, Nico Minoru et Singularity. A-Force a été créé en réponse à la popularité croissante des personnages féminins de super-héros dans l’univers Marvel. L’équipe a été présentée dans diverses séries de bandes dessinées, y compris sa propre série éponyme, qui s’est déroulée de 2015 à 2016.

L’équipe a subi plusieurs changements de composition au fil des ans, divers personnages rejoignant et quittant l’équipe. Certains des personnages qui ont fait partie de A-Force incluent Mme Marvel, Squirrel Girl et Spider-Woman. L’équipe a également eu plusieurs leaders différents, dont She-Hulk. A-Force est remarquable pour être l’une des rares équipes de super-héros entièrement féminines de l’univers Marvel, et ses membres sont connus pour leurs origines et leurs capacités diverses. L’équipe a été félicitée pour sa représentation de personnages féminins forts et indépendants et a été adoptée par les fans comme une partie importante de l’univers Marvel.

Bien que le projet n’ait pas été officiellement annoncé, beaucoup espèrent encore voir A-Force prendre vie un jour. Il y a un potentiel positif à voir A-Force arriver au cinéma, alors que Marvel continue d’introduire de nouveaux personnages dans ses films et émissions de télévision. L’une des principales raisons de l’arrêt des progrès d’A-Force est probablement due à sa dépendance à l’égard de la familiarisation avec les personnages féminins d’œuvres préexistantes. Malgré les apparitions de personnages connus comme Captain Marvel, il reste encore plusieurs personnages remarquables, dont Mme Marvel et She-Hulk, qui n’ont pas encore émergé sur grand écran. Alors que ces héros en développement commencent à faire partie de l’univers plus large du MCU, A-Force deviendra beaucoup plus faisable pour la réalisation dans un avenir proche.