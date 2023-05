5 séries similaires à LA DANSE DES LUCIOLES sur NETFLIX

NETFLIX

La série créée par Maggie Friedman a présenté ses derniers épisodes sur la plateforme de streaming. Ce sont les autres fictions similaires que vous pouvez retrouver dans le catalogue !

©NetflixLa danse des lucioles a diffusé ses derniers épisodes sur la plateforme de streaming.

Les derniers épisodes de La danse des lucioles ils sont déjà arrivés à Netflix. Ainsi, la fiction créée par Maggie Friedman que tout au long de son deux saisons conquis des utilisateurs du monde entier. Pour ceux qui ont vu tous les chapitres, nous passons ici en revue 5 autres séries très similaires au catalogue.

+ 5 séries similaires à Firefly Lane sur Netflix

-Magnolias doux

Si vous avez apprécié les saisons complètes de La danse des lucioles dans Netflixalors vous devez ajouter à votre liste Magnolias doux. Développé par Sheryl J Anderson dans 2020la fiction a deux saisons et suit les amis Maddie, Helen et Dana Sue, qui pendant des années se sont soutenus à travers les hauts et les bas de leurs relations, de leurs familles et de leurs carrières dans la petite ville de Serenity.

-Mort pour moi

Une autre des fictions que vous devriez voir si vous l’avez aimé La danse des lucioles est intitulé Mort pour moi. Cette série de 2019 il a été créé par Liz Feldman et a trois saisons dans Netflixqui développent la vie de Jen, une veuve sans filtre à la recherche de la personne qui a renversé son mari, et de Judy, son amie optimiste et bizarre qui cache quelque chose.

-Le type gras

Dans 2015 est venue une série créée par Sarah Watson ce qui est idéal si vous aimez les histoires d’amis dans le meilleur style La danse des lucioles. Dans ce cas, c’est Le type grasQu’est ce qui ne va pas avec ça quatre saisons dans Netflixqui suit trois milléniaux qui travaillent dans un magazine féminin alors qu’ils traitent de leur carrière, de leurs amours, de leurs amitiés et de leur vie à New York.

-Rivière Vierge

Rivière Vierge C’est une excellente option à voir dans Netflix si vous avez déjà apprécié tous les épisodes de La danse des lucioles sur la plateforme de streaming. Cette série créée par poursuivre tenney dans 2019met en vedette Mel, une infirmière praticienne, qui déménage dans une ville éloignée du nord de la Californie pour recommencer.

– Filles Gilmore

Un classique de la 2000 développé par Amy Sherman-Palladino: Filles Gilmore. Ce spectacle inoubliable avec 7 saisons dans Netflix C’est parfait si vous manquez la dynamique de deux femmes de premier plan dans La danse des lucioles. L’intrigue suit Lorelai, une mère célibataire indépendante, et sa fille Rory, destinée à de grandes choses. « Ensemble, ils vivent un débat continu, vif et passionné » conclut son synopsis.

