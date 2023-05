L’ours en peluche avec le rythme cardiaque de maman est la seule chose qui peut apaiser ce bébé en deuil

L’amour d’une mère est éternel, même après leur départ depuis longtemps.

Une vidéo douce-amère d’une petite fille écoutant les battements de cœur de sa défunte mère prouve que sa mère sera toujours là en esprit pour la réconforter, même si elle ne peut plus être présente physiquement.

Un enregistrement du rythme cardiaque de la mère a été placé à l’intérieur d’un ours en peluche et est la seule chose qui calme son bébé difficile.

Dans une vidéo TikTok qui a reçu plus de 6 000 vues, la sœur de la mère de la petite fille, tante Lula, montre ce qui se passe lorsqu’elle permet à sa nièce de tenir l’ours en peluche avec le battement de cœur de sa mère. Au début de la vidéo, Lula tient le bébé qui pleure d’un bras tandis qu’elle attrape l’ours de l’autre. « Elle pleure parce qu’elle veut son ours », explique-t-elle. « Son ours tient le cœur de sa mère. »

L’ours en peluche blanc est placé contre la joue de la petite fille, et elle arrête instantanément de pleurer et s’endort contre la poitrine de sa tante au son du battement de cœur de sa défunte mère. « C’est la seule façon pour elle d’arrêter [crying] », dit Lula. « C’est tellement incroyable. »

Elle prend quelques instants pour bercer sa nièce endormie et son ours dans ses bras. « Ma sœur est décédée… et sa fille connaît son rythme cardiaque », a écrit Lula en légende de sa vidéo.

D’autres utilisateurs de TikTok ont ​​été submergés par les émotions. « C’est tellement triste mais beau en même temps », a commenté un utilisateur. « Je suis tellement désolé pour votre perte et cette histoire juste en regardant la vidéo me fait pleurer. Je continuerai à prier pour vous tous et vous êtes beaux », a partagé un autre utilisateur.

« Elle l’a entendu pendant neuf mois et y est connectée. Envoi d’amour à votre façon », a écrit un autre utilisateur. « S’il vous plaît, ne la laissez jamais perdre cet ours. Tu es une super tante », a ajouté un autre utilisateur.

Même si les nourrissons ne comprennent pas la mort, ils peuvent quand même éprouver des sentiments de chagrin.

Ils peuvent afficher des signes d’anxiété dans les changements de comportement tels que l’augmentation des pleurs et l’accrochage à leurs soignants. Ils ne réalisent pas non plus que la mort est permanente et croient que leurs proches décédés finiront par revenir. Il est important pour eux d’avoir des souvenirs laissés par leurs défunts proches pour faciliter la transition vers la vie sans eux.

Bien que la cause du décès de la mère n’ait pas été confirmée, il est clair que sa petite fille l’a aimée sans fin. Une vidéo déchirante la montre en train de chanter pour sa fille difficile, qui est instantanément apaisée par sa voix.

La petite fille est maintenant prise en charge par sa tante Lula, qui semble l’aimer autant que sa mère. Des clips vidéo montrent les deux en train de dîner et de danser ensemble alors qu’ils s’adaptent tous les deux à leur nouvelle normalité.

Bien que la petite fille ne puisse plus grandir avec sa mère, elle pourra toujours transporter son ours en peluche préféré avec elle et avoir pour toujours un souvenir de l’amour de sa mère.

Megan Quinn est un écrivain à YourTango qui couvre le divertissement et les nouvelles, soi, l’amour et les relations.