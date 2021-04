Les Sopranos Saison 5: Critique, façons dont Carmela et Tony étaient bien ensemble

Du 7 mars au 6 juin 2004, HBO a diffusé la cinquième saison de la série télévisée dramatique américaine The Sopranos. Le 7 juin 2005, la cinquième saison est sortie en DVD dans la région 1 aux États-Unis.

Capo di tutti est la cinquième saison du drame embarrassant de David Chase sur une famille ordinaire, quoique dysfonctionnelle, (de la mafia). Tony Soprano (James Gandolfini) frappe un parent, tombe amoureux de la fiancée de son neveu, fait des cauchemars à propos de son entraîneur de football au lycée et se lie d’amitié avec un ours. En d’autres termes, il est temps pour un autre repas mental de cinq plats.

Les nouveaux arrivants peuvent être perplexes quant à la raison pour laquelle il y a une telle agitation. Les épisodes de cette cinquième saison, comme les trois précédents, sont riches en atmosphère mais bas en intrigue. Après une soixantaine d’épisodes, les fédéraux ne sont toujours pas près d’appréhender Tony; en attendant, le grondement d’une guerre de territoire entre New York et New Jersey se profile à l’arrière-plan. La saison cinq est principalement discrète, à part les moments caractéristiques, bien que peu fréquents, d’agressions d’estomac.

L’attrait des Sopranos, en revanche, découle de sa capacité à offrir un «exercice cognitif vraiment épuisant», comme le dit Johnson. Alors que la plupart des séries télévisées sont résolument linéaires et dépourvues de nuances, The Sopranos est non seulement d’une complexité gratifiante, mais aussi un plaisir à regarder.

C’est un peu déroutant. Au fur et à mesure que les personnages réagissent à des désirs personnels déroutants, l’action avance par d’étranges sauts. Pourquoi Tony B. (Steve Buscemi, un ajout bienvenu tout au long de la saison) lance-t-il soudainement une attaque vicieuse et non provoquée contre son partenaire de salon de massage? Nous ne saurons jamais. Bien que Tony Soprano puisse toujours «partager» avec le Dr Melfi (Lorraine Bracco), Chase reconnaît que les drames qui prétendent plonger dans les mystères les plus profonds du cœur humain sont une ruse.

Les Sopranos n’ont-ils pas suffisamment exploré l’incapacité d’échapper à des situations empoisonnées? vous pourriez demander. Oui, cela a déjà été examiné, mais jamais à ce point. Nous avons appris à connaître assez bien Tony Soprano pour que nous commencions à approfondir ce qui se passe dans sa tête. Il n’y a pas de solutions simples ici, ce qui ajoute au caractère poignant de ces réseaux de sentiments enchevêtrés, et c’est ce qui fait de la saison 5 de The Sopranos la saison la plus intelligente et la plus sombre de la série à ce jour.

