5 séries similaires à I Never à regarder maintenant sur Netflix

Les séries humoristiques pour adolescents ou aux accents romantiques sont les préférées du public mondial, c’est pourquoi le service de streaming Netflix Il dispose d’un large éventail d’options. Dans ce cas, nous vous proposons des séries similaires à Moi jamais, la production arrivée en avril 2020 et qui compte actuellement trois saisons, en attendant la quatrième partie. Sa prémisse suit une adolescente indo-américaine qui veut améliorer son statut social, mais ses amis, sa famille et son cœur seront une pierre sur son chemin. Découvrez quels autres spectacles similaires sont là-bas!

+5 séries similaires à Never Me sur Netflix

5-Derry Girls

Année: 2018

Saisons: 3

Protagonistes: Saoirse-Monica Jackson, Louisa Harland, Nicola Coughlan, Dylan Llewellyn, Tara Lynne O’Neill, Kathy Kiera Clarke

Parcelle: Irlande du Nord, années 1990. En plein conflit politique, cinq lycéens d’un couvent font face aux défis de l’adolescence.

4- Cette merde me dépasse

Année: 2020

Saisons: 1

Protagonistes: Sophia Lillis, Wyatt Oleff, Sofia Bryant, Kathleen Rose Perkins, Richard Ellis, Zachary S. Williams, Aidan Wojtak-Hissong

Parcelle: Sydney (Sophia Lillis) est une adolescente qui va au lycée tout en faisant face aux complexités de son âge, de sa famille, de sa sexualité naissante et des super pouvoirs mystérieux qui commencent à s’éveiller au plus profond d’elle.

3- Éducation sexuelle

Année: 2019

Saisons: 3

Protagonistes: Asa Butterfield, Ncuti Gatwa, Emma Mackey, Gillian Anderson, Chaneil Kular, Alistair Petrie, Connor Swindells

Parcelle: Avec Otis (Asa Butterfield) peu sûr de lui ayant des réponses à toutes les questions sur le sexe grâce à sa mère (Gillian Anderson) étant sexologue, un camarade de classe l’encourage à ouvrir un « conseil sexuel » au lycée.

2-Bridgerton

Année: 2020

Saisons: 2

Protagonistes: Phoebe Dynevor, Régé-Jean Page, Golda Rosheuvel, Jonathan Bailey, Luke Newton, Luke Thompson, Claudia Jessie, Nicola Coughlan

Parcelle: Basée sur les célèbres romans de Julia Quinn, la série raconte la vie des huit frères Bridgerton alors qu’ils recherchent l’amour et le bonheur dans la haute société londonienne.

1- Coup de cœur

Année: 2022

Saisons: 1

Protagonistes: Joe Locke, Kit Connor, William Gao, Corinna Brown, Kizzy Edgell, Tobie Donovan, Sebastian Croft

Parcelle: Deux adolescents britanniques, Nick Nelson et Charlie Spring, étudient dans une école primaire réservée aux garçons. Charlie, un penseur trop nerveux et ouvertement gay, et Nick, un joueur de rugby au bon cœur et joyeux, s’assoient ensemble en classe un jour.

