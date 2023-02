Qui est Kate, le nouveau personnage de « You » – Saison 4

La quatrième saison de « You », qui sera divisé en deux parties, se déroule à Londres et suit Joe Goldberg, qui tente de commencer une nouvelle vie en tant que professeur d’université nommé Jonathan Moore. Mais il est obligé de faire face à un mystère de meurtre et au Eat the Rich Killer, qui connaît le passé de Joe et semble désireux de l’exploiter.

En plus de Penn Badgley, Tati Gabrielle revient, tandis que Lukas Gage, Charlotte Ritchie, Tilly Keeper, Amy-Leigh Hickman et Ed Speleers rejoignent le casting principal du série netflix Développé par Greg Berlanti et Sera Gamble.

En effet, l’un des ajouts au casting de « toi» qui a le plus retenu l’attention est celle de Charlotte Ritchie, puisqu’elle est chargée d’interpréter Kate, un personnage qui aura une dynamique importante avec Jonathan Moore.

Charlotte Ritchie est une actrice et chanteuse anglaise connue pour ses rôles d’Alison dans « Ghosts », Oregon dans la sitcom « Fresh Meat » de Channel 4, Hannah dans « Siblings », Alison dans « Dead Pixels », Barbara Gilbert dans le drame de la BBC. « Appelez la sage-femme » et George dans « Feel Good ». Mais Que sait-on d’autre de son personnage dans le nouvel épisode de la série netflix?

Joe regarde Kate dans la quatrième saison de « You » (Photo : Netflix)

QUI EST KATE DANS LA SAISON 4 DE « YOU » ?

Charlotte Ritchie assume le rôle de Kate dans la quatrième saison de « toi”. D’après le descriptif de Netflixil s’agit de « la directrice d’une galerie d’art qui est terriblement intelligente, indépendante, méfiante et immensément fidèle à ses amis. Elle est particulièrement protectrice envers sa meilleure amie, Lady Phoebe.”.

Kate préfère les « arrangements » à l’amour, c’est pourquoi elle sort avec Malcolm, qui aime s’amuser mais est égocentrique, un professeur de littérature qui apprécie tous les avantages sociaux du travail sans trop d’efforts.

« Lorsque Malcolm invite Joe, un étranger américain sans ressources apparentes, dans son monde de privilèges, Kate non seulement ne l’aime pas, mais soupçonne également que quelque chose en lui n’est pas ce qu’il semble.», conclut la description du géant du streaming.

De même, dans une vidéo partagée sur la page Instagram officielle de «toi», Joe se charge de décrire Kate : «Bonjour Kate. Tu es comme l’incarnation humaine d’un iceberg, froid, pointu, et quelque chose me dit qu’il y a plus en toi juste sous la surface. Tu pourrais même te cacher plus que moi”.

Avec cette critique, il y a une chance que Kate soit « Eat the Rich Killer », le dernier tueur en série qui balaie Londres. Cependant, elle n’est pas la seule suspecte.