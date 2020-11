5 idoles K-Pop qui ont quitté leurs groupes pour des raisons déchirantes

La vie d’une idole K-Pop n’est pas facile, car elle doit faire face à de nombreuses situations bouleversantes, ce qui peut souvent les amener à quitter leur groupe. Au fil des ans, de plus en plus d’idoles se sont manifestées et ont révélé les raisons déchirantes pour lesquelles elles ont quitté leurs groupes. Voici 5 de ces idoles.

1. Yeseul (ancien membre de 4L)

Yeseul a fait ses débuts en tant que membre de 4L en 2014, mais le groupe a été critiqué par les internautes dès leurs débuts. La raison en était que les internautes n’étaient pas de grands fans de leur «marketing 19+», car le groupe portait des tenues révélatrices et avait des performances «surexualisées». Yeseul a déclaré qu’ils avaient conçu le concept pour survivre dans l’industrie et que cela lui avait coûté cher.

J’avais l’impression d’être vêtu de quelque chose qui n’était pas moi et cela me faisait travailler dur pour moi. L’entreprise ne me forçait rien, mais pour survivre, c’était juste quelque chose que je devais faire. La réalité de la situation m’a fait regretter beaucoup de choses. – Yeseul

Yeseul a finalement quitté 4L et l’agence, Médias de contenu Jade, car elle ne voulait plus faire le concept.

Je me suis dit plusieurs fois: «Dois-je vraiment recourir à de telles questions? Je ne voulais plus recourir à de telles choses et j’ai décidé que rester dans l’entreprise n’avait aucun avenir pour moi. C’est pourquoi après avoir longuement réfléchi, j’ai quitté l’équipe. – Yeseul

2. Kong Yoo Jin (ancien membre de BONUSbaby)

Dans une interview avec The Korea Times, Kong Yoo Jin a partagé ce qu’elle a dû endurer lorsqu’elle était une idole. Elle a révélé qu’elle avait à peine dormi en raison de la quantité de pratique que son groupe devait faire et parce qu’ils devaient se réveiller tôt pour assister à des émissions de musique. Non seulement cela, mais Kong Yoo Jin s’est également affamée parce que la société vérifiait toujours le poids des membres.

L’entreprise a également interdit aux membres de sortir et de rencontrer les membres de leur famille. Cela a finalement amené Kong Yoo Jin à développer une dépression.

Kong Yoo Jin a finalement quitté son groupe et son entreprise et a commencé sa vie en tant que non-célébrité. Cependant, Kong Yoo Jin revient maintenant sur ses jours d’idole et est reconnaissante, car elle pense que cela a fait d’elle une personne plus forte. Elle veut maintenant devenir professeur de musique.

3. Jinsub (ancien membre d’IN2IT)

Jinsub a fait ses débuts en tant que membre d’IN2IT en 2017. Cependant, il a fini par quitter le groupe en 2018 en raison de sa maladie de Ménière, un trouble incurable de l’oreille interne.

Bonjour, c’est MMO Entertainment. Tout d’abord, nous tenons à remercier IN2U pour avoir aimé et soutenu IN2IT au cours des six derniers mois. Actuellement, IN2IT met beaucoup d’efforts dans son nouvel album pour revenir avec une meilleure musique et de meilleures performances. Nous sommes désolés de vous informer, mais nous avons décidé de laisser partir Jinsub afin qu’il puisse se concentrer sur la guérison de sa maladie de Ménière dont il souffre depuis longtemps. En tant que membre d’IN2IT, Junsub nous est si précieux. Cependant, sa santé devrait être la priorité absolue. Bien qu’il ne puisse plus être parmi nous en tant que membre d’IN2IT, veuillez continuer à le soutenir. Nous souhaitons tous son rétablissement complet dans un proche avenir. – Divertissement MMO

4. Yejin (ancien membre de Brave Girls)

Sur elle Youtube canal, Yejinisme, Yejin, ancienne membre de Brave Girls, a révélé pourquoi elle avait quitté le groupe. Bien qu’il y ait plusieurs raisons pour lesquelles elle voulait démissionner, comme le revenu et la célébrité, la principale raison était son manager. Elle a révélé que ce directeur était assez imprudent lors de la conduite.

Nous avions un directeur de la route qui venait de commencer. Il jouait au jeu téléphonique «Anipang» en conduisant un jour de pluie. – Yejin

Il y a même eu un moment où ce manager a conduit sur l’autoroute les pieds sur le tableau de bord.

Yejin a raconté tout cela à sa mère, ce qui l’a amenée à appeler l’agence de Yejin à propos du directeur. Cependant, l’agence a dit à la mère de Yejin de s’occuper de ses propres affaires. Les parents de Yejin lui ont alors dit de cesser d’être une idole, et Yejin a fini par suivre leurs conseils.

Mes parents m’ont dit de quitter le groupe de filles. En fin de compte, ce qui m’a poussé à arrêter, c’est la sécurité. – Yejin

5. Seoyeon

AZM a fait ses débuts en 2018, et Seoyeon devait à l’origine faire ses débuts dans le groupe. Cependant, elle a subi une blessure à la cheville pendant la pratique de la danse et a dû quitter le groupe à cause de cela.