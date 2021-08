4 théories sur la fin de Peaky Blinders

La foule a été redéfinie par Steven chevalier et son excellent travail accompli en Peaky Blinders. Inspirée du groupe de gangsters qui habitait Birmingham au début du XXe siècle, la fiction anglaise a déjà diffusé cinq saisons qui ont tourné la famille shelby dans l’un des plus aimés du petit écran. Aussi bien que Les Sopranos nous a fait tomber amoureux d’un criminel qui allait en thérapie, maintenant nous devons tomber sous le charme d’un criminel aux airs de Robin des Bois et soif de pouvoir.







Bien que l’idée originale de Steven chevalier devait finir Peaky Blinders Avec une septième saison, la pandémie l’a contraint à restructurer ses plans. Maintenant, on sait qu’il y aura un autre épisode, puis le spectacle dira au revoir avec un film. Dans une interview avec Express, Chevalier a confirmé que son idée est de mettre fin au spectacle avant la Seconde Guerre mondiale, pour montrer comment cette famille a vécu entre les guerres. Avec ces informations sur Internet, des théories folles ont commencé à circuler.

L’avenir de Shelby : la mort

Bien qu’on ne sache pas ce qu’il adviendra de Tommy Shelby, il y en a plusieurs qui croient que le caractère de Cillian Murphy il perdra la vie avant la fin. Par rapport à cela, les différences sont dans le comment : alors que certains soutiennent qu’il est probable que Tommy se suicide (faisant allusion à la fin de la cinquième saison au cours de laquelle il a fini par pointer son arme sur sa tête), d’autres pensent qu’il sera tué. Dans ce contexte apparaît la figure de Oswald Mosley.

Il est difficile de penser à Peaky Blinders sans Tommy Shelby, mais l’auteur a en tête une nouvelle série sur d’autres personnages. (IMDb)



Oswald Mosley, l’antagoniste odieux

Dans la cinquième saison Sam Claflin est devenu le leader socialiste Oswald Mosley, qui s’est rapidement opposé à Tommy Shelby et a montré toute sa puissance. Le chef de la Peaky Blinders il a orchestré un plan raté pour l’assassiner et cela pourrait conduire à une vengeance de la part de ce personnage. Alors que certains pensent qu’il sera le prochain à perdre la vie dans la série de BBC, c’est peu probable. Mosley Il est l’une des rares véritables figures historiques et a vécu jusqu’aux années 1980. À moins Steven chevalier jouer avec l’histoire comme Quentin Tarantino, cela semble peu probable.

Le vrai Oswald Mosley est décédé le 3 décembre 1980. (IMDb)



Michael Gray et un destin incertain

La réapparition de Michael Gray dans la vie de Gris Polly n’a fait que donner un outil de plus à la main armée des Shelby. Cependant, un voyage en Amérique du Nord lui fait rencontrer Gina, il l’épouserait et avec cela il deviendrait un être éloigné de la famille capable, même, de les trahir. En fait il y a ceux qui croient qu’il aurait prévenu Mosley du plan contre lui, chose peu probable puisqu’il ne le connaissait pas et aurait pu être Billy Grade la personne chargée de dire Oswald.

La transformation de Michael a mis en colère de nombreux fans. (IMDb)



Avec ce que beaucoup spéculent, qu’il peut peut-être être utilisé pour Michael se rapprocher de la famille shelby c’est encore une fois avec une liaison entre Gina et Oswald Mosley. Dans la cinquième tranche de Peaky Blinders Il semblait y avoir un échange de regards qui a jeté les bases pour que cela se déroule dans le prochain épisode. Si cela devait arriver, il est clair que Michael il voudrait se venger et ne resterait pas les bras croisés.

Des morts-vivants

Un moment fort à part mérite tous les personnages avec lesquels les fans de Peaky Blinders ils spéculent avec des retours potentiels. Oui, Alfie Salomons est revenu et Arthur ShelbyIl semblait aussi avoir plus d’une vie. Mais il y a ceux qui parlent des réapparitions de Aberama Or, John Shelby et jusqu’à inspecteur campbell. Tout peut arriver dans le monde de la fiction, mais seuls ces trois personnages ont eu des morts très graphiques pour penser qu’ils sont toujours en vie. Cependant, certains fans le voient comme possible.