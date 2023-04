Chris Pratt a changé sa voix de Mario parce qu’elle ressemblait à Tony Soprano

Internet est devenu fou lorsqu’il a été annoncé pour la première fois que Chris Pratt était le plombier italien dans l’adaptation à gros budget de Mario de Nintendo, l’une des plus anciennes légendes vivantes de l’histoire du jeu vidéo. Ainsi, lorsque la première bande-annonce est sortie, il y avait une plus grande attente pour le film, surtout quand Anya Taylor-Joy (Le pari de la reine & Le menu) la voix de la princesse Peach a été entendue.

Le film est sorti le 5 avril, et bien que Le film Super Mario Bros. s’est joint à des adaptations de jeux vidéo qui ont reçu des critiques mitigées, sa note de fans a jusqu’à présent été assez élevée. Le film devrait faire ses débuts avec 368 millions de dollars lors du week-end d’ouverture mondial. Ce serait la deuxième plus grande ouverture pour un film d’animation au pays et la plus grande jamais réalisée dans le monde. Cependant, tout l’intérêt pour le film n’est pas positif. De nombreux fans, y compris le noyau de fans de Mario, disent que la voix de Pratt ne reflète pas le Mario italien traditionnel.

Quand le gardiens de la Galaxie star est entrée pour la première fois en studio pour le son, les réalisateurs du film, Aaron Horvath et Michael Jelenic, l’ont rejeté parce que la voix de Pratt ressemblait trop à celle de Tony Soprano, le personnage principal du classique culte moderne de HBO, Les Sopranos. Chris Pratt a déclaré dans une nouvelle interview avec Entertainment Weekly.

»Pendant une minute, je suis entré et ils ont dit: ‘C’est un peu le New Jersey. Vous faites un truc de Tony Soprano. La voix était un défi vraiment excitant et intimidant. En parlant à ces gars, ils disent : ‘Tu veux faire le film Mario ?’ Je pense que Charlie Day et moi avons dit oui. Je n’ai même pas demandé, » Quel est le problème? C’est quoi l’histoire ? » ‘Oui, j’en suis.’ Et puis nous avons dû vraiment creuser et comprendre… sont-ils italiens ? Sont-ils américains? On connaît un peu la voix de Charles Martinet qu’il y a saupoudrée du ‘Wahoo !’ et ‘C’est-un moi!’, Et ces trucs de Mario, mais comment créer un récit de 90 minutes avec une ligne émotionnelle et créer une personne vivante et respirante à propos de qui vous vous souciez? »