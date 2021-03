4 séries qui se rapportent à Sky Rojo

La première de Ciel rouge dans Netflix il a révolutionné tous les utilisateurs. L’histoire de Wendy, Coral et Gina fait déjà fureur sur la plateforme de streaming et, une fois de plus, le nom d’Álex Pina résonne partout. Eh bien, il est le chef de file de ce nouveau projet qui se compose de huit chapitres.







Qui ont vu Le braquage d’argent Ils n’auront pas besoin d’expliquer qui est Pina, mais pour ceux qui ne le sont pas, il n’est ni plus ni moins que l’esprit créatif de cette série basée sur les voleurs les plus redoutés d’Espagne. Avec le boom que cette intrigue a généré, le mot showrunner a commencé à avoir plus d’importance: c’est la personne qui, en même temps que producteur exécutif, est le principal scénariste d’une série.

Álex Pina a du succès avec ses créations. Photo: (Getty)



Malgré le fait que le nom d’Álex ait commencé à être connu dans le monde après la signature d’un contrat avec NetflixIl est un artisan amphibie dans l’industrie cinématographique depuis des années. Son cerveau, son cœur et son style ont un répertoire plein de tubes et, si vous avez apprécié Le braquage d’argent Oui Ciel rouge, de Spoiler, nous vous laissons toutes les autres séries qui portent le nom de Pina qui façonnent la culture populaire.

La série créée par Álex Pina:

1. Le bateau:

A cette occasion, Álex Pina a réussi à combiner des éléments de drame, de mystère et d’action en racontant l’histoire d’un cataclysme qui met fin à toute l’humanité, mais que les seuls qui sont sauvés sont les étudiants marins qui ont mis les voiles à « El Estrella » quelques heures auparavant. tout a une fin. À tel point que, découvrant qu’il n’y a plus de terre à ancrer, ils doivent apprendre à vivre de ce que la mer leur offre.

L’équipage d’El Barco. Photo: (IMDB)



2. Vis à Vis:

Il s’agit d’une série dramatique et suspense espagnole qui raconte l’histoire de Macarena (Maggie Civantos), une jeune femme timide et silencieuse qui entre en prison pour un crime de détournement de fonds et attend son procès. Mais, lors de son séjour à Cruz del Sur, il devra apprendre à se défendre pour survivre.

Maggie Civantos dans son rôle de Macarena. Photo: (IMDB)



Dans cette fiction, disponible sur Netflix, Álex Pina était en charge non seulement de diriger toute l’équipe, mais aussi de créer les scripts les plus importants. Avec Esther Martínez Lobato, sa fidèle compagne, ils ont réalisé cette série de cinq saisons.

3. La maison du papier:

C’est sans aucun doute la série qui a apporté une renommée mondiale à Álex Pina. Une bande de voleurs, organisée par El Professor (Álvaro Morte) se prépare à mener à bien « le vol du siècle » en Espagne en entrant dans la fabrique de monnaie et de timbres avec des otages entre les deux, gardant les parents et la police en haleine.







Malgré le fait que dans cette série Pina laisse la Garde civile et ses enquêteurs dans une très mauvaise position, les performances des personnages sont ce qui a conduit l’histoire à s’étendre à cinq saisons.

4. L’Embarcadero:

Egalement disponible sur Netflix, mais originaire de Movistar +, c’est une bande qui a été créée en 2019 pour la première fois et que sa deuxième saison est arrivée l’année dernière. De plus, dans cette histoire, Pina a de nouveau parié sur Álvaro Morte en tant que protagoniste.







Les destinées d’Alejandra et de Verónica, deux jeunes femmes qui ne se connaissent pas, trouvent qu’elles ont beaucoup de choses en commun lorsque, après la mort subite d’Óscar, elles s’entremêlent en partageant une vie avec lui séparément.