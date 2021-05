Le personnage des «  Razmoket  » confirmé comme étant gay lors d’un nouveau redémarrage

L’actrice qui donne la parole à Betty Deville au «Razmoket», Natalie Morales a confirmé que la mère de Phil Oui P’tit sera ouvertement gay dans le nouveau redémarrage de la série animée.

La série originale « Razmoket » a été diffusée sur Nickelodeon de 1991 à 2005, en plus d’en avoir un avec de multiples retombées et émissions spéciales télévisées. Le dessin animé suivait les familles Pickles, Finster et DeVille alors que les bébés se retrouvaient dans toutes sortes d’aventures.

Une fois que vous avez conquis la glissade, Chuckie, le reste de la vie se met en place après cela. Avez-vous regardé le tout nouveau #Rugrats sur Paramount + encore? pic.twitter.com/fBdeCTUPJf – Paramount + (@paramountplus)

28 mai 2021





Vous pourriez aussi être intéressé par: « Razmoket »: Nickelodeon célèbre le célèbre épisode de pudding au chocolat

Dans les précédents projets ‘Rugrats’, la comédienne Kath Soucie a joué les trois membres de la famille DeVille, tandis que l’ancien mari et père de la famille, Howard a été joué par Phil Proctor.

Dans une nouvelle interview, Morales a partagé son enthousiasme à l’idée que Betty soit ouvertement gay dans la prochaine version de la série, qui, selon lui, sera très significative pour les enfants à la recherche de représentations queer dans les médias.

Vous pourriez aussi être intéressé par: ‘Legends of the Hidden Temple’ revient en compétition pour adultes

“Betty es una caricatura ficticia, pero incluso las caricaturas han tenido una gran influencia en mí cuando era niña y si viera a Betty en Rugrats hablando casualmente sobre su ex novia, pienso que al menos una parte de mí sentiría que la situación sería normal en le futur ».

Pour le moment, le redémarrage de ‘Rugrats’ a eu sa première sur la plate-forme Paramount + le 27 mai.