Comment faire un épouvantail à Stardew Valley

Vers la fin du printemps Stardew Valley, une terreur du ciel connue sous le nom de corbeaux commencera à manger et à détruire vos plantes cultivées. Pour combattre ces tueurs de cultures en série, vous devrez fabriquer des épouvantails; voici tout ce que vous devez savoir et plus encore.

Comment obtenir un épouvantail à Stardew Valley

Pour faire un épouvantail Stardew Valley, vous devrez d’abord niveler vos compétences agricoles au niveau un, ce qui débloquera la recette d’artisanat pour fabriquer des épouvantails de base. Une fois que vous avez atteint le niveau un en agriculture, vous pouvez fabriquer un épouvantail avec les matériaux suivants énumérés ci-dessous.

50 Bois: Vous pouvez obtenir du bois en coupant des arbres et des grumes sur et hors de votre ferme avec une hache.

Un charbon: Vous pouvez obtenir du charbon en recyclant, en extrayant des roches, des coffres au trésor, en utilisant un four à charbon, etc.

20 fibres: vous pouvez obtenir de la fibre en détruisant l’herbe avec une faux sur et en dehors de votre ferme.

En relation: Comment obtenir l’essence du vide dans Stardew Valley

Comment utiliser un épouvantail dans Stardew Valley & Scarecrow Range

Pour utiliser un épouvantail dans Stardew Valley, vous devrez simplement en placer un sur le sol près de vos cultures; le rayon de l’épouvantail est d’environ 248 titres, donc si vous deviez le placer au milieu de votre champ labouré, vous couvririez toute la zone où vous avez placé vos cultures. Voir l’image ci-dessous pour avoir une idée de l’endroit où vous devez placer votre épouvantail.

En remarque, nous utilisons un mod appelé Point culminant de la gamme pour faire apparaître le rayon de l’épouvantail dans notre image ci-dessus. Nous vous suggérons également fortement d’obtenir ce mod car cela rendra le placement des éléments énumérés ci-dessous moins ennuyeux. Mais avant de l’installer, vous aurez besoin de la dernière version de SMAPI installé.

Voici les éléments qui apparaîtront avec ce mod:

Cabanes J Junimo (appuyez sur J pour afficher la plage)

H Maisons d’abeilles (appuyez sur H pour afficher la plage)

Arroseurs R (appuyez sur R pour afficher la plage)

Ô épouvantails (appuyez sur O pour afficher la plage)

Pour en savoir plus Stardew Valley, chez PGG, nous vous avons couvert avec une liste croissante de guides comme comment obtenir des graines de fraises et comment obtenir des barres de fer Stardew Valley. Nous avons également de nombreux guides sur d’autres jeux que vous pouvez trouver sur le hub de la page d’accueil.