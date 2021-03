« American Horror Story » la saison 10 a déjà un titre officiel

Saison 10 de « Histoire d’horreur américaine » a révélé son titre – regardez la vidéo de l’annonce du créateur de la série Ryan Murphy ci-dessous!

La saison prochaine verra le retour des habitués de la série Sarah Paulson et Evan Petersainsi que le nouveau venu Macaulay Culkin.

Les détails de la «partie folle» de Culkin dans la série d’anthologies d’horreur ont été révélés l’année dernière par Murphy, qui a expliqué qu’il était intéressé par «les choses les plus anciennes et les plus récentes de l’acteur».

Une nouvelle vidéo Instagram annonçant le titre de la série a vu les vagues s’écraser contre le rivage à côté des mots: «Le titre d’AHS 10 est« Double fonctionnalité ». Deux histoires horribles… une saison ».

Il n’y a pas encore de date de sortie confirmée pour la saison 10 de « Histoire d’horreur américaine »; Restez connectés pour plus de nouvelles.