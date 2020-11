4 nouvelles chansons K-Pop ont fait leurs débuts dans le tableau des ventes de chansons numériques de Billboard

Chaque semaine, Panneau d’affichage publie une nouvelle liste de célibataires sur leur Ventes mondiales de chansons numériques graphique pour montrer quelles chansons internationales font le plus de ventes cette semaine aux États-Unis. La K-Pop est généralement très présente dans le classement, et cette semaine, 4 nouvelles chansons ont fait leurs débuts sur la liste!

Le classement le plus élevé parmi les nouvelles chansons est CL«+ hwa +», qui arrive à la troisième place du classement. Les fans de l’ancien2NE1 L’artiste attend depuis longtemps qu’elle ait un retour officiel, et il est clair qu’ils n’ont pas été déçus compte tenu de la qualité de cette chanson!

Elle a également un autre nouveau classement de chanson sur le graphique cette semaine, avec «+5 étoiles +» à la 13e place. Le fait d’avoir deux nouvelles chansons sur la liste après sa pause montre simplement qu’elle est toujours un acte à rivaliser dans le genre K-Pop!

Au # 14 sur la liste est MONSTA XLe dernier single de « Love Killa ». Malgré les difficultés que le groupe a traversées récemment, c’est formidable de voir qu’ils se débrouillent toujours bien, et cette chanson mérite certainement d’être reconnue!

La dernière nouvelle chanson à faire ses débuts dans le Billboard cette semaine est «AYA» de MAMAMOO, classé # 17. Bien que ce ne soit pas aussi haut de gamme que certaines de leurs autres chansons dans le passé, cela pourrait très bien monter sur les charts à l’avenir!

15 autres chansons de K-Pop figurent également dans le classement cette semaine! Le classement n ° 1 est K / DA«More», qui a fait ses débuts pour la première fois la semaine dernière à la deuxième place. Le suivant sur la liste est DEUX FOIS, se classant n ° 5 avec «Je ne peux pas m’arrêter» maintenant sur leur deuxième semaine sur le graphique.

BTS se classe au 7e rang cette semaine avec «My Time», qui en est maintenant à sa 35e semaine sur le graphique. K / DA a également «The Baddest» toujours classé sur la liste pour sa 9e semaine, maintenant à la 9e place.

Sans surprise, BTS se classe à nouveau avec «Filter» qui arrive également à la 11e place lors de sa 35e semaine. BLACKPINK vient juste après au # 12 avec «How You Like That» à sa 18e semaine.

MAMAMOO a également classé «Dingga» cette semaine à la 15e place, maintenant avec 3 semaines sur le graphique. SMS prend la prochaine place, # 16, avec «Blue Hour», passant de sa position # 5 la semaine dernière à son premier classement.

Les charts «Euphoria» de BTS à la 18e place pour sa 38e semaine sur le graphique, et «Kill This Love» de BLACKPINK passe sa 75e semaine à la 19e. «Moon» de BTS est leur dernière chanson de cartographie cette semaine au # 20, maintenant à sa 8e semaine.

BLACKPINK prend les trois prochaines places (# 21, # 22 et # 23) avec «Lovesick Girls» (à sa 5e semaine), «Pretty Savage» (à sa 4e semaine) et «DDU-DU DDU-DU» (à sa 86e semaine) respectivement. Et enfin, K / DA termine le classement des chansons K-Pop cette semaine avec «POP / STARS» passant sa 28e semaine à la 24e place!

Félicitations à tous les graphistes!