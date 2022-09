Daredevil : Born Again ne sera pas la suite de la série Netflix

La série »Daredevil : né de nouveau » sera développé pour être une série solo qui ne poursuivra pas l’ancienne production Netflix, a confirmé le président de Marvel Studios, Kévin Feig. Le spectacle sera à nouveau la vedette cox charlie comme Matt Murdock, étant une série de débuts au-delà d’être une suite de » Daredevil » de Netflix.

« C’est la saison 1, ce n’est pas la saison 4, donc c’est une toute nouvelle chose », a déclaré Cox lui-même à propos de la série Disney+. « Ce qui, je pense, est la voie à suivre. Si vous devez le refaire, faites-le différemment. »

Les fans se sont demandé comment « Daredevil : Born Again » s’intégrerait dans l’univers cinématographique Marvel, car beaucoup supposaient que le camée de Matt Murdock dans « Spider-Man : No Way Home » était la confirmation que la série de Netflix était canon.

Lorsque Cox a été interrogé sur l’intrigue de la nouvelle série, l’acteur a déclaré que les détails étaient encore totalement secrets. « Je n’ai pas vu le script… », a admis Cox. « Mon sentiment est, basé sur le titre » Born Again « , je pense que le sens est que c’est un nouveau départ, ça va être différent, ça va être totalement différent. Il va y avoir de nouvelles histoires et de nouvelles idées. »

Marvel Studios a confirmé que l’acteur Vincent D’Onofrio reprendra son rôle de Wilson Fisk, mieux connu sous le nom de Kingpin, dans » Daredevil: Born Again », après avoir été vu dans la série Disney + »oeil de faucon ».

Bien que le retour de Daredevil ait excité de nombreux fans, d’autres doutent que la nouvelle série ait un ton beaucoup plus comique que la série Netflix, similaire à ce qui a été vu dans »She-Hulk : Défenseur des héros ».

À cela, Cox a répondu que le spectacle ne lâchera pas l’obscurité, mais qu’il sera toujours amusant. « Je ne pense pas qu’une histoire totalement sombre fonctionnerait. Pas au cours de toute notre saison », a expliqué l’acteur. « Pas avec ce personnage. Je ne pense pas que ce soit suffisamment fidèle au matériel source pour que cela fonctionne vraiment. »

» Daredevil: Born Again » devrait sortir sur Disney + en 2024.