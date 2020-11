Larsa Pippen a dû bloquer le numéro de Kanye parce qu’il n’arrêterait pas d’appeler

Larsa Pippen a eu une brouille avec Kardashian. Le mot était que c’était parce qu’elle avait rencontré le bébé papa de Khloe, Tristan Thompson.

Dans une interview avec Hollywood Raw, elle a expliqué qu’elle avait eu avec Thompson, mais c’était avant qu’il ne rencontre Khloe.

Au lieu de cela, dit-elle, la brouille a à voir avec la perte du numéro de Kanye.

« [Kanye] J’avais l’habitude de m’appeler à quatre, cinq et six heures du matin », dit-elle. «J’étais la personne qui prenait ses appels quand il voulait se plaindre. Je l’écouterais. Je dirais: « Je t’aime, tu es le meilleur, les choses iront mieux. » J’étais sa personne à appeler quand il n’était pas satisfait de X, Y et Z.… Peut-être parce que je l’ai bloqué sur mon téléphone parce que je ne pouvais plus supporter ses appels. Je ne peux pas, je suis épuisé. Alors, je l’ai bloqué sur mon téléphone. De toute évidence, cela l’a vraiment bouleversé. Alors, il a transformé cela en: «Oh, elle est ceci et elle est cela. [The Kardashians] tous ont commencé à surfer sur sa vague. Si vous êtes aussi facilement influencé, comme le vent, est-ce que je donne vraiment un f ** k? Dois-je donner un f ** k? Je ne sais pas. Ai-je été blessé? Oui. Mais en même temps, je suis comme, je n’ai rien fait. Je n’ai jamais rien fait. J’ai été le meilleur ami le plus honnête et le plus sincère de tous.