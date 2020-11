L’amitié de Thor et Natasha n’a jamais eu le temps d’écran qu’elle méritait

L’univers cinématographique Marvel est construit sur des amitiés. Sans un groupe de héros très uni, après tout, il serait difficile de les réunir toutes les quelques années pour le prochain film événementiel.

Les relations ont plusieurs niveaux. Par exemple, Thor a développé un rapport avec les Gardiens de la Galaxie au cours des deux derniers Avengers films, et Tony Stark a accueilli Peter Parker comme mentor.

Cependant, tous les personnages ne comprennent pas cela. Malgré le retour au premier Avengers film, beaucoup se demandent pourquoi le dieu du tonnerre et Black Widow ne se sont pas entendus.

Forger des relations

Scarlett Johansson | Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic

Lorsque le générique de clôture de Homme de fer arrêté en 2008, les fans ont eu le premier aperçu de l’idée ambitieuse derrière le MCU. Avant cela, le jeu croisé entre les personnages des films de bandes dessinées n’avait jamais été aussi ambitieux.

Quand Spider-Man a eu un film, c’était un univers où il était le seul super-héros capable de combattre d’énormes méchants. Le MCU, cependant, avait quelque chose de différent dans sa manche.

Sachant que les personnages des films devaient opérer non seulement dans leur propre réalité mais aussi dans une réalité plus grande liée à plusieurs autres films, les relations entre eux étaient essentielles au succès.

Menant au premier Avengers film, ces relations ont commencé à prendre forme. Iron Man avait War Machine, Nick Fury et Natasha, tandis que Thor développa rapidement une rivalité amicale avec Captain America lorsque les deux se rencontrèrent pour la première fois.

Cependant, malgré l’original Avengers Avec 12 ans d’histoire derrière eux, un duo a vu moins de temps d’écran ensemble que la plupart des autres originaux.

Thor et Black Widow sont maintenant apparus dans quatre films ensemble, mais leur relation l’un avec l’autre est pratiquement inexistante. Les fans de Reddit se sont rendus sur le site pour déplorer cette dynamique.

Amis éloignés

CONNEXES: ‘Age of Ultron’: certains étaient déçus Thor n’est pas mort dans le film

Il y a beaucoup à dire sur cette dynamique dans le MCU. D’une part, tandis que Thor fait des apparitions dans Les films des Avengers, il est rarement vu à moins qu’une nouvelle catastrophe ne le permette. De plus, alors que la plupart des originaux ont obtenu des films en solo dès le début, Veuve noire devrait faire ses débuts en 2021. Les Vengeurs les films consistent souvent à rassembler l’équipe qui a eu des liens très tôt.

Malgré cela, Thor et Natasha restent distants. Que ce soit une décision active ou non, le duo a eu peu d’occasions de construire une amitié malgré de nombreuses batailles importantes ensemble. Lorsque les chemins divergent, la paire n’a jamais non plus été laissée seule pour résoudre ce problème. Dans une bande de super amis, Thor et Natasha se sentent comme de super connaissances.

Les utilisateurs de Reddit le remarquent également. Dans un fil sur leur manque de relation, l’utilisateur u / Korg a noté son manque de temps à l’écran avec Thor en dehors des blips occasionnels.

« Je pense qu’ils n’ont eu qu’une seule interaction directe à l’écran, où Nat mentionne comment Loki est le frère de Thor et Thor dit » il est adopté « dans Avengers 1. Je pense que Thor se réfère à elle sous le nom de Nat à un moment donné, alors ils se sont probablement liés -screen, mais ça aurait été bien de voir quelque chose. «

Plusieurs autres sont intervenus pour noter que les opportunités à l’écran ont limité les opportunités de relation. Même les amitiés plus tardives, comme celle de Thor avec les Gardiens, reposent sur une rencontre fortuite où ils sont forcés d’interagir dans des espaces proches.

Pour l’instant, cette interaction est encore à venir. Avec Natasha présumée morte après Fin du jeu et Thor rester derrière à New Asgard sur terre, cependant, les choses ne semblent pas bonnes. Encore…

Deviendront-ils un jour des amis?

Bien que The Avengers se refait une beauté après plusieurs départs, il n’est pas impossible que Thor et Natasha puissent se revoir. Bien sûr, cela serait basé sur le fait que Natasha est présumée morte mais pourrait revenir compte tenu des antécédents de la franchise avec la mort et le départ.

À l’heure actuelle, cependant, on ne pense pas que Natasha fasse partie de Thor: Amour et tonnerre, et le film Black Widow de Natasha a lieu des années plus tôt.

Les fans devront simplement attendre et voir si cette amitié peut se former à travers tous ces obstacles. Connaissant l’univers, cependant, la probabilité est, à tout le moins, crédible.