Bethenny Frankel partage son produit Skinnygirl préféré après 10 ans de succès et un cocktail de 100 millions de dollars

Bethenny Frankel a fait apparaître son rôle révolutionnaire dans la télé-réalité Vraies femmes au foyer de New York quand il a fait ses débuts en 2008. Elle a quitté la série l’année dernière, à la grande consternation de ses fans.

Mais Frankel n’a certainement pas disparu. L’une des entreprises dans lesquelles elle est impliquée est sa gamme de produits Skinnygirl, et cela fait partie de ce qui a fait d’elle une femme très riche.

Bethenny Frankel a le sens des affaires

Bethenny Frankel | Jim Spellman / Getty Images

Quand Frankel a commencé son temps RHONY en 2008, elle avait déjà en tête des projets de construction d’un empire. Elle n’a reçu que 7250 € pour le premier épisode, mais en retour, elle a négocié une clause selon laquelle elle n’avait pas à donner à Bravo une part des affaires dont elle faisait la promotion dans l’émission.

Cela s’est avéré être une décision avisée de sa part, car Frankel était sur le point de lancer une entreprise qui fonctionnerait très bien.

Selon Women’s Health, Frankel avait des difficultés financières lorsqu’elle a commencé sa course RHONY, mais elle a rapidement laissé ces jours derrière elle. Son salaire pour la série est passé de ce chèque de paie dérisoire pour le premier épisode, jusqu’à ce qu’elle gagne 1 million de dollars par saison. Elle a élargi sa portée télévisuelle en apparaissant dans d’autres émissions Bravo, notamment Vraies femmes au foyer de Beverly Hills et deux émissions dérivées.

Bientôt, elle était la seule star de la franchise Real Housewives à figurer sur la liste Forbes des stars de la télé-réalité les mieux rémunérées. Mais Frankel n’avait pas encore fini.

Construire l’empire Skinnygirl

Le sens des affaires de Frankel a vraiment commencé à briller à peine un an après les débuts de RHONY, quand elle a lancé sa marque Skinnygirl. Son premier produit était une margarita faible en calories, et ce fut un énorme succès.

Elle a développé une gamme complète de cocktails diététiques, puis a commencé à ajouter d’autres produits, tels que des vinaigrettes, du maïs soufflé, du café, des suppléments et même des soins capillaires et de la peau.

En 2011, Frankel a vendu sa ligne de cocktails Skinnygirl à une société appelée Beam Global, pour 100 millions de dollars. Dans le cadre de l’accord, elle a pu conserver le droit d’utiliser le nom Skinnygirl pour ses autres produits, une ligne qu’elle continue de développer.

Avec toutes ces entreprises, plus quatre livres à succès et une poignée d’offres immobilières, Frankel vaut environ 700 millions de dollars ces jours-ci – près du triple de sa valeur nette l’année dernière. De toute évidence, son entreprise Skinnygirl l’a bien traitée. Mais parmi ses nombreux produits, a-t-elle un favori?

Quel produit Skinnygirl est top?

Frankel a récemment lancé son propre podcast, Just B avec Bethenny Frankel, et elle a accueilli des invités de renom, dont Hillary Clinton, Dana White et Paris Hilton. Mais le mois dernier, elle est apparue sur un autre podcast, Tout iconique avec Danny Pellegrino.

Pellegrino a évoqué sa ligne Skinnygirl, disant que la margarita aux canneberges blanches était la préférée de sa mère. Il voulait savoir quel était le favori de Frankel.

Elle a expliqué que parce qu’elle avait vendu la gamme de cocktails, elle ne pouvait pas vraiment parler de ces produits. Mais elle a beaucoup à dire sur le reste.

Elle est particulièrement fière des conserves, affirmant que Kelly Ripa les a même apparemment mentionnées dans son émission-débat. «Les conserves sont nulles. Comme je regarde le supermarché et il n’y a pas de bonnes saveurs et il y a beaucoup de sucre. Les conserves sont donc merveilleuses.

Elle a mentionné qu’elle adorait les suppléments pour l’intimité et les cheveux, la peau et les ongles. Le long cardigan de sa ligne de vêtements est particulièrement confortable. Mais l’article qui est probablement son préféré?

« Le pop-corn, il n’y a pas de meilleur pop-corn au micro-ondes, point final. »

Frankel a peut-être commencé son temps avec la franchise Real Housewives un peu derrière la balle, financièrement, mais elle est en passe de devenir milliardaire maintenant. Et elle est une grande fan des produits qui l’amènent là-bas.