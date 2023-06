Cinéma

Le troisième film du danseur emblématique incarné par Channing Tatum est le plus vu sur la plateforme.



4 films similaires à Magic Mike Last Dance, la sensation de HBO Max

Le troisième volet de la franchise à succès Magic Mike, Dernière danseProtagonisée par channing tatum et Salma Hayekest devenu le contenu le plus consulté sur HBO Max au niveau mondial. Si vous avez aimé cette histoire qui a conduit à Steven Söderbergh pour créer une trilogie, nous vous conseillons quatre productions à ne pas manquer.

Kimi

C’est un film mettant en vedette Zoé Kravitz qui vous rattrapera dès le premier instant. l’histoire continue Angela Childs, un employé d’une entreprise technologique qui expose un possible crime. Désormais, elle est déterminée à rendre justice, même si elle doit faire face à son agoraphobie pour y parvenir.

accident ferroviaire

Si vous cherchez une comédie hilarante, accident ferroviaire c’est le choix parfait. Mettant en vedette le talentueux Amy Schumer, le film suit les mésaventures d’une femme qui mène une vie désordonnée et non conventionnelle et qui ne croit pas à l’amour. Jusqu’à ce qu’il tombe sur un médecin du sport (Bill Hader) et tout change.

Parfait

Dirigée par Jason Moore, est un film musical qui vous séduira par son énergie et ses mélodies entraînantes. L’intrigue tourne autour d’un groupe de filles qui forment une chorale a cappella à l’université et se battent pour la victoire dans une compétition nationale.

Soirées boogie

Pour les amateurs du cinéma le plus audacieux et provocateur, « Soirées Boogie » c’est un choix essentiel. Dirigée par Paul Thomas Andersonle film raconte l’histoire d’un jeune homme doué pour le cinéma pornographique dans les années 1970. Avec un casting de renom dirigé par Mark Wahlberg, Julianne Moore et Burt Reynolds, « Soirées Boogie » Il vous plongera dans un monde plein d’excès, de passions et de décadence.

