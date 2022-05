Ce sont les films de chiens les plus émouvants de tous les temps

Les amoureux des animaux de compagnie, en particulier les amoureux des chiens, ont réalisé à quel point un film sur le meilleur ami de l’homme peut être émouvant, car la plupart du temps, ce sont des histoires qui touchent le cœur de tous les téléspectateurs, leur donnant envie d’embrasser votre ami à quatre pattes et de pleurer. Maintenant, une étude récente a révélé quels sont les films de chiens les plus émouvants de tous les temps.

Parmi eux se trouve, bien sûr, un classique et une référence en matière de films pour animaux de compagnie, étant »Toujours à tes côtés », l’histoire où nous rencontrons Hachiko, le film de chien le plus triste et le plus émouvant jamais créé. La liste continue avec « Fluke, souvenirs d’une autre vie » en position numéro deux, et « Marley et moi » étant situés en troisième position.

Liste des 10 films de chiens les plus émouvants

»Toujours à tes côtés » (2009)

»Fluke, souvenirs d’une autre vie (1995)

»Marley et moi » (2008)

» Votre ami le plus fidèle » (1957)

» La raison d’être avec toi » (2017)

» Sauvetage en Antarctique » (2006)

» Les aventures du chien rouge » (2011)

» Mon chien Skip » (2000)

Umberto D. (1952)

» Retour à la maison: un voyage incroyable » (1993)

Pour faire cette liste, le groupe de Chalets Canins a analysé la mention d’avoir pleuré, la tristesse, les sanglots, les larmes et les émotions en général à travers les critiques du film. Les classements étaient basés sur le nombre de ces mots clés mentionnés par les commentaires soumis par les utilisateurs, divisé par le nombre d’avis.

Si le chien de tête est malheureusement décédé dans le film, la cote de tristesse a automatiquement doublé, plusieurs personnes affirmant que c’était l’histoire la plus triste qu’ils aient jamais vue au cinéma. Seuls les films avec plus de 50 critiques ont été considérés comme faisant partie du classement.

Le premier film de la liste, »Toujours à vos côtés » est un film de 2009 avec Richard Gere, et est basé sur l’histoire vraie de Hachiko, un chien de race Akira qui attendait son propriétaire à la gare. journée. Un jour, le propriétaire de Hachiko ne revient jamais, mais le chien revient au même endroit tous les jours pour le reste de sa vie, dans l’espoir de retrouver un jour son propriétaire.

L’histoire est tellement honorée au Japon qu’une statue du chien réel a même été fabriquée à l’extérieur de la gare de Shibuya à Tokyo. Même la version 2009 est une adaptation américaine du film japonais » Monogatari », sorti en 1987, devenant la production la plus rentable au Japon au cours de l’année de sa sortie. L’histoire de Hachiko a également inspiré d’autres histoires de chiens fictives tristes, y compris l’hommage animé de Futurama à l’histoire du chien hirsute dans un épisode de 2002 intitulé « Jurassic Bark ».