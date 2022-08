3 histoires Disney qui sont liées et que vous ne saviez pas

Disney

Disney a beaucoup d’histoires et de personnages, mais quelque chose que vous ne savez pas, c’est que dans certains cas, ces histoires sont entrelacées. Découvrez-les !

©IMDBTarzan

Disney créé un grand nombre d’histoires et de fables avec lesquelles adultes et enfants ont aimé jouer La maison de la souris l’une des marques les plus célèbres de l’industrie cinématographique hollywoodienne. En ce sens, on peut dire qu’à la surprise de la grande majorité du public, certaines histoires que ce géant du septième art a créées sont entrelacées de telle manière qu’il vous sera sûrement difficile de croire.

Sûrement ces secrets qui sont connus dans les couloirs de Disneymais que le grand public ignore encore arrivera à surprendre nos lecteurs qui verront désormais ces films de La maison de la souris avec des yeux différents, connaissant la relation qui unit ces personnages dont tout le monde pensait tout savoir. Et bien non! Il y a toujours quelque chose de plus à découvrir dans le monde d’Hollywood.

+Les personnages Disney qui sont liés

.3. belle et aladdin

Le protagoniste qui tombe amoureux de La Bête et vit enfin une romance de rêve où l’étrange créature retrouve sa forme humaine est lié au jeune homme qui demande trois vœux au Génie de la Bouteille. « Mon livre préféré parle d’un pays lointain, de batailles d’épées, de sorts et d’un prince déguisé. L’héroïne rencontre le beau prince mais elle ne sait qui il est vraiment qu’à la fin de l’histoire »chante-t-elle en référence claire à Aladdin.

.deux. La Petite Sirène et le Capitaine Crochet

Nous savons que le capitaine Hook a semé la terreur à Neverland et que dans ce monde fantastique lointain, les eaux sont pleines de sirènes qui ont peur du pirate le plus infâme de l’histoire de Disney. L’une des amies sirènes de Peter Pan ressemble fortement à Athéna, la mère d’Ariel, et dans la deuxième entrée de La Petite Sirène, le secret est enfin révélé que la mère de l’héroïne a été assassinée par un pirate maléfique : Hook !

.1. Anna et Elsa avec Tarzan

Chris Buck, co-directeur de Congelé, raconte que les parents d’Anna et Elsa ne sont pas morts dans le naufrage de leur bateau à cause d’une tempête, mais qu’ils ont atteint une plage près de la jungle où la mère des jeunes femmes a eu un troisième enfant. Cependant, ils sont morts de l’attaque d’un félin dangereux et après le terrible événement, l’enfant issu de la relation a été élevé par des gorilles et est devenu Tarzan. Incroyable!

