Ce sont les cinq lanceurs les moins populaires du Play Store que nous vous recommandons d’essayer.

L’une des principales vertus d’Android en tant que système d’exploitation est sa grande capacité de personnalisation et dans ce domaine l’un des outils les plus complets dont vous disposez pour mettre votre smartphone à votre goût sont les lanceurs, lanceurs d’applications qui vous permettent changer le fond d’écran, le design des icônes et même la disposition du bureau de votre mobile.

Il est indéniable que Nova Launcher est l’un des meilleurs lanceurs pour Android, mais dans le Google Play Store, vous pouvez également trouver une grande variété de lanceurs tout aussi valables auxquels nous vous recommandons de les essayer.

C’est pourquoi nous découvrons aujourd’hui 5 lanceurs peu connus que vous devriez installer sur votre Android.

Lanceur d’étoiles

Si vous aimez les lanceurs minimalistes, vous ne pouvez pas arrêter d’essayer Sario Launcher, un lanceur qui vient d’atterrir sur le Play Store, mais qui a déjà plus de 1 000 téléchargements à son actif.

Afin de garder l’écran d’accueil aussi propre que possible, Sario Launcher ne vous montre que dessus. trois widgets : un avec l’horloge, un avec le pourcentage de batterie et un avec la lecture multimédia qui n’apparaît que lorsque vous écoutez une chanson ou une vidéo.

En outre, ce lanceur a également comprend un certain nombre de gestes d’écran d’accueil vraiment utiles:

Balayez vers le haut : lorsque vous effectuez ce geste, vous pouvez accéder au tiroir d’applications de votre mobile Android

Balayage rapide vers le haut : cela vous ouvre une barre de recherche avec laquelle vous pouvez accéder à n’importe quelle application d’une manière simple et rapide

d’une manière simple et rapide Faites glisser vers la droite : avec ce geste, vous accéderez à une fonctionnalité qui vous permettra de prendre des notes et les enregistrer pour référence ultérieure

Balayez vers le bas : cette opération afficher le panneau de notification

Le lanceur d’étoiles est une application gratuite sans publicité ni achats intégrés que vous pouvez télécharger à partir du lien de téléchargement vers Google Play que nous vous laissons sous ces lignes.

Google Play Store | Lanceur d’étoiles

lanceur ap15

Le deuxième lanceur minimaliste de cette collection est ap15 ​​​​Launcher, une application gratuite qui il ne vous montre sur l’écran d’accueil que les noms des applications que vous avez installéesafin que ceux que vous utilisez le plus ils auront une taille plus grande et ceux que vous utilisez moins seront plus petits.

C’est quelque chose de vraiment pratique à la fois pour savoir quelles applications vous utilisez le plus souvent pour y accéder de manière beaucoup plus agile et rapide.

Ce lanceur n’est pas exempt de personnalisation, puisqu’il vous permet changer la police du nom des applications, leur couleur et même masquer la barre d’état pour une expérience plus immersive.

Google Play Store | lanceur ap15

Lanceur tout-en-un

AIO Launcher est un lanceur non conventionnel pour Android qui parie sur un écran d’accueil plein de widgets de texte très colorés avec lequel vous pouvez interagir de la même manière qu’avec un widget normal et grâce auquel vous pouvez accéder à une grande quantité d’informations en un coup d’œil.

De plus, si vous souhaitez personnaliser ou supprimer un widget de votre écran d’accueil, il vous suffit de faites-le glisser vers la droite et un menu apparaîtra en bas de celui-ci avec beaucoup d’options.

Pour accéder au tiroir de votre application, il vous suffit de glisser depuis la gauche et il apparaîtra immédiatement une liste verticale avec toutes les applications que vous avez installées organisées par ordre alphabétique.

Google Play Store | Lanceur tout-en-un

Lanceur d’ordinateur

Ce lanceur cool transformer l’écran d’accueil de votre téléphone Android en bureau Windowscar il a à la fois la barre des tâches inférieure et la le menu de démarrage du système d’exploitation Microsoftà travers lequel vous pouvez accéder toutes les applications que vous avez installées sur votre smartphone.

Mais ce n’est pas tout, car ce lanceur gratuit comprend également un menu de paramètres rapides accessible depuis le bas de la barre d’état à partir duquel nous pouvons modifier des paramètres tels que le volume ou le niveau de luminosité et contrôler des fonctionnalités telles que le Wi-Fi ou le Bluetooth. De plus, Computer Launcher dispose d’un gestionnaire de fichiers dans le plus pur style Windows à partir duquel vous pouvez accéder à n’importe quel fichier stocké sur votre téléphone.

Google Play Store | Lanceur d’ordinateur

Thème 4D du lanceur hybride Alpha

Le dernier lanceur de cette liste est Alpha Hybrid Launcher 4D Theme, un lanceur gratuit qui vous montre un écran d’accueil futuriste rempli d’un tas de raccourcis vraiment utiles.

L’un d’eux est un bouton situé en bas juste au-dessus de l’icône dock avec lequel vous pouvez accès rapide aux raccourcis de vos applications préférées.

De plus, si vous balayez vers la gauche sur l’écran d’accueil, vous verrez toutes les applications que vous avez installées sur votre mobile situées verticalement et par ordre alphabétique.

Google Play Store | Thème 4D du lanceur hybride Alpha

