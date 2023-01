Angela Bassett, star de Black Panther 2, reçoit le buzz des récompenses

Ryan Coogler, réalisateur du film à succès Panthère noire : Wakanda pour toujoursa récemment chanté les louanges de sa principale dame, Angela Bassette, au Festival du film de Sundance. Coogler, qui a reçu le premier Variety Visionary Award au festival, n’avait que de l’admiration pour l’éthique de travail et le talent de Bassett. Coogler a dit à Variety,





« Son éthique de travail est folle. Je suis venu faire du sport, alors vous remarquez que je travaille avec elle; c’est comme si vous aviez un entraîneur supplémentaire sur le terrain. Je trouve que les jours où elle travaille, je peux en faire plus. C’est la vérité. »

Coogler a poursuivi en disant que sa présence sur le plateau était si inspirante qu’elle a motivé toute l’équipe à travailler plus dur.

«Elle ferait cette chose sur le premier film où elle ne quitte pas vraiment le plateau. Elle reste folle à proximité, ce qui est fou pour un acteur comme elle. Il donne un exemple tellement incroyable. Personne ne veut retourner à la caravane entre les deux quand Angela est assise juste à côté de la caméra.

Bassett a déjà été nominée pour un Oscar en 1993 pour son interprétation de la légendaire chanteuse Tina Turner dans le biopic Qu’est ce que l’amour a à voir avec ça. Elle a reçu plusieurs prix et nominations, dont des nominations aux Golden Globe et Emmy, et une étoile sur le Hollywood Walk of Fame.





Les co-stars Echo font l’éloge de la star de Wakanda Forever, Angela Bassett

Ryan Cooglerles sentiments de Maître de rien co-star Lena Waithe, qui a une relation étroite avec Bassett et l’a qualifiée de deuxième mère. Coogler et Waithe ont exprimé leur espoir que Bassett recevrait la reconnaissance qu’elle mérite sous la forme d’un Oscar pour son rôle dans Panthère noire : Wakanda pour toujours. Waithe a dit,

« Cela me réchauffe encore plus le cœur de la voir obtenir les fleurs que tout le monde sait qu’elle mérite. Nos doigts sont tous croisés. Nous avons envoyé des textos, ‘Mama Angela, tu dois récupérer tes affaires ! Tu dois récupérer tes affaires. J’espère qu’elle aura une chose en or très bientôt.

La performance de Bassett dans le film a déjà été saluée par la critique, avec des victoires aux Golden Globe Awards, aux Critics Choice Awards et des nominations aux Screen Actors Guild Awards et aux BAFTA Film Awards. Si elle remporte l’Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle, elle deviendra la première actrice à remporter un Oscar pour un rôle dans l’univers cinématographique Marvel.

Panthère noire : Wakanda pour toujours sera diffusé sur Disney + le 1er février, avec les nominations aux Oscars annoncées le 24 janvier.