« Tiger King »: la fin de la saison 2 expliquée

LEGO 31102 Creator 3 en 1 Le Dragon de feu, Tigre Jouet Figurine, Idée Cadeau Originale Enfants de 7ans et +

Le jeu de rôle imaginatif des enfants est encouragé avec ce set passionnant qui inclut 3 modèles en 1 : un dragon de feu, un tigre à dents de sabre et un scorpion. Il constitue un formidable cadeau pour les enfants, qui peuvent prolonger le jeu à l'infini en construisant et en transformant les modèles ! Qui osera affronter ces créatures ? Les enfants développent leurs capacités de construction en volant avec le dragon de feu, en affrontant le tigre à dents de sabre, en esquivant l'attaque du scorpion ou en laissant libre cours à leur créativité pour construire ce dont ils ont envie. 3 options de construction en 1. Ce set développe les compétences de construction des enfants lorsqu’ils fabriquent le dragon de feu, le tigre à dents de sabre ou le scorpion Creator 3-en-1 (31102). Il est possible de jouer avec les modèles tels quels ou de les combiner à d'autres sets LEGO. Les fans de construction créative vont adorer ce set passionnant. Le dragon de feu rouge, bleu et jaune, le tigre à dents de sabre furtif et l’élégant scorpion constituent de formidables cadeaux de Noël, d’anniversaire ou autre pour les garçons et les filles de 7 ans et plus. Articulés et prêts pour l'aventure ! Avec le dragon de feu qui mesure plus de 11 cm de haut, 32 cm de long et 25 cm de large, cet incroyable jouet d'action mettant en scène des animaux est suffisamment grand pour permettre aux enfants d'imaginer de grands récits fantastiques ! Des heures d'amusement infini grâce à l'imagination des enfants ! Les jouets qui fonctionnent sans piles contribuent à stimuler la capacité des enfants à jouer seuls et à résoudre des problèmes. De plus, ils leur procurent la joie d’inventer eux-mêmes de nouvelles histoires. Le jeu créatif démarre dès l'ouverture de la boîte, lorsque les enfants commencent à construire et à transformer l'un des trois modèles. Les instructions faciles à suivre permettent aux enfants de construire en un clin d'œil, ce qui les rend fiers et leur apporte une grande satisfaction créative. Les jeunes enfants disposent de possibilités de jeu infinies avec les sets LEGO Creator 3-en-1. Ce jouet de construction mettant en scène des animaux permet aux enfants de développer leur créativité et leurs compétences de construction tandis qu'ils inventent de nouvelles histoires à chaque transformation. Les briques LEGO sont conformes aux normes industrielles les plus élevées, elles sont compatibles entre elles et peuvent toujours être parfaitement assemblées et séparées, et cela depuis 1958. Le groupe LEGO soumet toutes les briques et pièces LEGO à des tests de chute, pression, torsion, chaleur, morsure, courbure, rayure et étirement, afin de s’assurer que chaque set de construction respecte les normes de qualité et de sécurité les plus élevées au monde.