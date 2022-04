3 courts métrages de genres différents pour quand vous êtes fatigué

Diffusion

Les plateformes de streaming signifient la possibilité de choisir des films par genre et par durée lorsque vous êtes fatigué. Recommandations !

©IMDBProjet X

Tu es fatigué? La journée de travail est devenue très longue ou la famille était très exigeante ces derniers temps. Les raisons peuvent être multiples, la vérité est que vos yeux sont lourds mais vous avez encore de l’énergie pour vous intéresser à quelque chose. Depuis votre lit, vous regardez votre télévision et vous ne pouvez pas arrêter de penser à la possibilité de profiter d’un film que le streaming offre à ce moment-là.

Bien sûr, les caractéristiques d’un film pour quand vous êtes fatigué sont particulières. Vous ne devez pas exiger une attention qui signifie se fatiguer pour les autres, vous courez le risque de « brûler les navires » et s’endormir sans avoir fini de regarder la cassette dans laquelle vous aviez déposé votre intérêt. Avec tout cela en tête, Spoiler recommande trois courts métrages de genres différents à regarder dans ces conditions.

+ Courts métrages pour quand vous êtes fatigué

3. Hypnotique (suspense)

Jenn est à un moment très particulier de sa vie, où rien ne semble avancer comme elle le souhaiterait. Il se rend donc chez un mystérieux hypnothérapeute. Cependant, le résultat n’est pas celui auquel elle s’attendait : elle se retrouve piégée dans un jeu mental aux conséquences fatales. Avec Kate Siegel, Jason O’Mara et Dulé Hill. Elle dure 1h29 et vous pouvez la voir ici sur Netflix.

2. Projet X (comédie)

Lorsque ses parents quittent la ville, un adolescent et ses deux amis organisent la fête d’anniversaire la plus extrême et la plus hilarante de l’histoire des célébrations. Nous parlons de l’événement qui changera à jamais la vie de ses protagonistes. Le casting comprend Thomas Mann, Oliver Cooper et Jonathan Daniel Brown. Elle dure 1h28 et est disponible ici sur Netflix.

1. Enfer nucléaire (action)

Lorsque le soleil devient une magnétoétoile pendant une courte période, la planète Mercure est projetée hors de son orbite et mise sur une trajectoire de collision avec la Terre. Un scientifique en disgrâce pourra-t-il utiliser son système d’armes du Projet 7 pour sauver notre planète ? Avec Kirk Acevedo, Diane Farr, Chad Krowchuk. Il dure 1h30 et vous pouvez le voir ici à Première vidéo.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂