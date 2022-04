L’acteur identifié à Marvel qui pourrait être Batman

Curiosités

Un acteur de longue date aurait pu être Batman au lieu de Ben Affleck avec une histoire différente pour le Dark Knight.

Zack Snyder avait plusieurs noms à jouer Homme chauve-souris dans le Univers étendu DC. Ben Affleck était l’acteur qui a finalement obtenu le rôle convoité de Bruce Wayne, mais un nom propre très identifié avec merveille Il a assuré qu’il était sur le point de devenir la chauve-souris gothique qui compte tant d’adeptes dans le monde. On parle de Josh Brolin.

Oui, l’acteur qui s’identifie à 100% à merveille pourrait devenir Homme chauve-souris dans une entrée réalisée par Zack Snyder. Mentionné Josh Brolin: « C’était intéressant pour moi. C’était sa décision, ce n’était pas ma décision. J’aimais les chances de faire partie de quelque chose qui pourrait soit complètement échouer, soit être un énorme succès, quelque chose que nous avons vu avec George Clooney. ». Il semble que l’adrénaline d’être Bruce Wayne était attrayante pour l’interprète.

Josh Brolin pourrait être Batman

Josh Brolin ajoutée: « Mon Batman aurait été différent. Il aurait été plus vieux, plus rugueux, faute d’un meilleur mot. Honnêtement, cela aurait été une affaire amusante. Et peut-être que je le ferai quand j’aurai 80 ans. »a reconnu à cette occasion le protagoniste de la comédie jeunesse que nous n’oublierons jamais, les goonies. Mais bien sûr, nous ne pouvons pas non plus laisser de côté le passé. merveille de cette figure hollywoodienne.

Dans le Univers cinématographique Marvel, Josh Brolin a donné vie à Thanos, la grande menace à laquelle sont confrontés les héros de la marque en Avengers : guerre à l’infini Oui Avengers : Fin de partie. Le Mad Titan a réussi à vaincre Captain America et ses hommes, puis à mettre fin à la moitié de la vie de l’univers entier. Plus tard, les personnages de merveille s’unirait pour éradiquer le méchant et défaire son « désir ».

En revanche, dans la franchise Dead Poolun autre personnage de merveille, Josh Brolin accompagné le protagoniste Ryan Reynolds dans le rôle de Câble. Il s’agit d’un mutant qui vient du futur pour tuer un jeune homme pyrokinétique qui des années plus tard serait responsable d’innombrables morts, dont celle de la famille du voyageur temporel. Wade Wilson parviendrait à convaincre les brutes Câble pardonner au jeune homme.

Un autre fait dont vous ne vous souvenez peut-être pas : Josh Brolin joué un personnage de Bandes dessinées DCinfiniment moins populaire que Homme chauve-souris, mais avec une inscription au septième art. De qui parle-t-on? ¡Jonas Hex! Un chasseur de primes cynique qui a combattu pendant la guerre civile américaine dont le visage est défiguré sur le côté droit. Il est lié par un code d’honneur personnel pour protéger et venger les innocents.

Récemment Josh Brolin a joué Eric Marsh de Héros en enfer et Gurney Halleck de dunes. Le dernier est un remake de Denis Villeneuve qui aura un deuxième rôle en 2023 et où l’acteur pourrait répéter sa participation au sein d’un casting de luxe qui dans le premier film comprenait Thimothée Chalamet, Zendaya, Oscar Isaac, Rebecca Ferguson, Jason Momoa, Dave Bautista et Javier Bardem.

