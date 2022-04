Bridgerton ou Elite ? Quelle a été la série Netflix la plus regardée la semaine dernière (11 au 17 avril 2022)

Netflix

La semaine sur Netflix a confronté deux grands succès comme Bridgerton et Elite pour le top du Top 10 des audiences, mais un seul a pris la première place. Regardez ce que c’était !

©NetflixBridgerton ou Elite ? Quelle a été la série Netflix la plus regardée la semaine dernière (du 11 au 17 avril 2022).

La concurrence entre les services de streaming ne s’arrête pas et Netflix, en tant que plus populaire au monde, ne s’arrête pas aux sorties majeures et continue d’ajouter des titres intéressants à son catalogue pour le plus grand plaisir de ses abonnés. Au cours de ce mois, ils ont bénéficié de grandes sorties telles que la cinquième saison de Élitemais en parallèle la deuxième tranche de Bridgerton. Les deux productions ont partagé leur première semaine et l’une d’elles a pris la première place du Top 10.

nouveaux épisodes de Élite a été créée le vendredi 8 avril, et bien que l’on ait cru qu’en raison d’une baisse de qualité de son scénario, il perdrait des vues, l’inverse s’est produit, atteignant 51 380 000 millions d’heures vues en seulement trois jours. Au cours de la semaine, il a continué à ajouter des reproductions, mais malheureusement pour le programme espagnol, les mérites n’ont pas été suffisants pour atteindre Bridgerton.

Selon le classement publié par FlixPatrol, la deuxième saison de Bridgerton a de nouveau repris le Top 10 hebdomadaire pour la troisième fois et précise qu’il n’a pas abandonné le leadership de l’audience ayant obtenu 115 750 000 millions d’heures jouées la semaine précédente. De cette façon, elle commence déjà à se positionner comme l’une des séries les plus regardées de 2022.

Après sa première saison, la seconde est arrivée avec le synopsis suivant : « La deuxième saison de The Bridgertons suit Lord Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey), l’aîné des frères Bridgerton et un vicomte, alors qu’il entreprend de trouver une épouse convenable. Poussé par son devoir de défendre le nom de famille, la recherche d’Anthony d’une débutante qui répond à ses normes impossibles semble infructueuse jusqu’à ce que Kate (Simone Ashley) et sa jeune sœur Edwina (Charithra Chandran) Sharma arrivent d’Inde ».

Données officielles pour les 28 premiers jours de Bridgertonpuisque grâce à la saison 2 la série a pu être consolidée comme la plus regardée de l’histoire de Netflixdépassant ainsi Le jeu du calmar. Si cela n’est pas réalisé à ce moment, il y aura vengeance à l’avenir, puisque la production a confirmé, au moins, deux autres livraisons du succès de Shondaland.

