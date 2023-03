Comparaison entre les personnages de Pedro Pascal dans The Last of Us et The Mandalorian

Curiosités

Pedro Pascal est en charge des distributions de deux séries très populaires telles que The Last of Us et The Mandalorian. Dans Spoiler nous comparons leurs personnages !

© IMDbDin Djarin et Joël

Pierre Pascal Il est dans un grand moment professionnel et est l’un des noms les plus importants de l’industrie cinématographique hollywoodienne aujourd’hui grâce à ses rôles principaux dans la série populaire Le dernier d’entre nous et Le Mandalorien. Le premier est basé sur un jeu vidéo inoubliable de Play Station tandis que le second fait partie de la franchise iconique Guerres des étoiles.

Joël est le personnage principal de Le dernier d’entre nous, un homme qui a perdu sa fille lorsque la débâcle de l’humanité a commencé à cause d’un champignon qui a transformé la grande majorité des gens en zombies. Dans ce contexte, cet homme est endurci au même titre que din djarinle chasseur de primes qui dirige Le Mandalorien et a une attitude grossière qui le distingue comme quelqu’un « dangereux ».

Pedro Pascal comme Din Djarin et Joel

Joel et Mando ont quelque chose en commun : ils voyagent ensemble. Din Djarin avait pour mission de livrer le petit Grogu au sien, mais les deux sont devenus de grands amis et voyagent maintenant à travers la galaxie ensemble. De son côté, Joel a pris la responsabilité de traverser les États-Unis post-apocalyptiques avec Ellie, une adolescente immunisée contre le champignon qui a anéanti l’humanité.

Pierre Pascal fait un excellent travail sur Le Mandalorien où ses performances dépendent dans de nombreux cas de la « langage corporel » si l’on tient compte du fait qu’il y a peu de fois où on le voit sans son casque. Din Djarin semble avoir confiance en ses capacités et l’un des chasseurs de primes les plus qualifiés de la galaxie qui fera tout ce qui est en son pouvoir pour protéger Grogu, mieux connu de tous sous le nom de Baby Yoda.

D’autre part, Pierre Pascal se distingue également dans Le dernier d’entre nous comme Joel, un homme passé son apogée et plus faible que lorsque la fin du monde a commencé à cause du champignon cordyceps. Il noue une belle relation avec Ellie au fur et à mesure qu’ils voyagent ensemble et développe peu à peu une affection pour la jeune femme qu’il veut protéger mais sent qu’il n’est pas à la hauteur. Il offre même cette grande responsabilité à son frère Tommy bien qu’à la fin il laisse la fille décider qui la défendra et elle choisit Joel.

Le Mandalorien retrouve Din Djarin avec un objectif principal : retrouver son statut de Mandalorien qu’il a perdu lorsqu’il a montré son visage à Grogu. Dans ce contexte, ce personnage va tenter de retourner à Mandalore pour accomplir un rituel et faire à nouveau partie de son peuple. Alors que en Le dernier d’entre nous Joel vit au jour le jour en essayant de survivre dans un monde qui est « tenir par des fils » avec différents groupes avec des objectifs trouvés où non seulement les zombies représentent une menace pour leur intégrité physique et celle d’Ellie.

