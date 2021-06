Après la réponse écrasante à la collection primée du volume 1 de l’année dernière, Sony Pictures Home Entertainment est fier de lancer pour la première fois six autres films acclamés et appréciés de sa bibliothèque sur disque 4K Ultra HD, exclusivement dans le COLLECTION COLUMBIA CLASSICS 4K ULTRA HD VOLUME 2, disponible 14 septembre. Cet ensemble incontournable comprend les favoris étoilés de six cinéastes emblématiques et distinctifs : ANATOMIE D’UN MEURTRE, OLIVER !, CHAUFFEUR DE TAXI, RAYURES, SENS ET SENSIBILITÉ, ET LE RÉSEAU SOCIAL. Chaque film est présenté en résolution 4K avec High Dynamic Range.

Les six films du COLLECTION COLUMBIA CLASSICS 4K ULTRA HD VOLUME 2 ne sont disponibles que sur disque 4K Ultra HD dans ce coffret collector en édition limitée. La collection comprend un magnifique livre cartonné de 80 pages, contenant des sections détaillées sur la réalisation de chaque film du décor via six nouveaux essais incisifs d’écrivains de renom Julie Kirgo, John Kenrick, Glenn Kenny, Michael G. McDunnah , Kayti Burt et Nev Pierce.

De plus, l’ensemble comprend également un disque bonus exclusif Blu-ray™ contenant 20 courts métrages de la bibliothèque Columbia Pictures, tous présentés en haute définition. Ces courts métrages, issus de plus de 80 ans d’histoire du studio, présentent un large éventail de productions créatives dans les mondes de l’action en direct et de l’animation. Des Trois Stooges aux dessins animés primés du milieu du siècle aux favoris modernes de Sony Pictures Animation, ainsi qu’à quelques raretés surprises, ce disque bonus est le complément parfait à cette collection de classiques essentiels.

ANATOMIE D’UN MEURTRE





Synopsis:

Un drame captivant dans une salle d’audience prend vie avec un casting de stars dans le suspense et très acclamé ANATOMIE D’UN MEURTRE. Nominé pour sept Oscars®, dont celui du meilleur film (1959), le film oppose un humble avocat d’une petite ville (James Stewart) à un procureur d’une grande ville à la tête dure (George C. Scott). Les émotions éclatent alors qu’un lieutenant de l’armée jaloux (Ben Gazzara) plaide l’innocence pour avoir assassiné le violeur de sa séduisante et belle épouse (Lee Remick). Produit et réalisé par le célèbre Otto Preminger, le film présente une brillante partition de Duke Ellington. Rempli de drame, de passion et d’intrigue, ANATOMIE D’UN MEURTRE est un chef-d’œuvre cinématographique qui vous gardera sur le bord de votre siège.

ANATOMIE D’UN MEURTRE Répartition du disque

4K Ultra HD comprend : Fonctionnalité présentée en résolution 4K avec HDR10, restaurée à partir du négatif original de la caméra Son anglais Dolby Atmos 5.1 DTS-HD Master Audio Audio maître mono DTS-HD

Blu-ray comprend : Fonctionnalité présentée en haute définition, provenant du maître 4K 5.1 DTS-HD Master Audio Audio maître mono DTS-HD Caractéristiques spéciales :



NOUVEAU: Commentaire avec l’historien du cinéma Foster Hirsch

Commentaire avec l’historien du cinéma Foster Hirsch Entretien avec Gary Giddin

Entretien avec Pat Kirkham

Entretien avec Foster Hirsch

Extrait Ligne de tir Avec Otto Preminger

Bande-annonce théâtrale

ANATOMIE D’UN MEURTRE a une durée d’exécution d’environ 161 minutes et n’est pas évalué.

OLIVIER !





Synopsis:

Gagnant de six Oscars® 1968, dont celui du meilleur film, c’est OLIVIER !, la version musicale bien-aimée de Charles Dickens Oliver Twist. Une magnifique adaptation à l’écran de la comédie musicale sensationnelle de Lionel Bart, OLIVIER !, réalisé par Carol Reed, est l’histoire intemporelle d’un jeune orphelin courageux et de sa quête d’amour et de bonheur dans un monde peuplé de coquins, de voyous et de voleurs. Un merveilleux mélange de drame, de comédie, d’aventure et de chanson, OLIVIER ! est un divertissement grandiose et glorieux que toute la famille appréciera.

OLIVIER ! Répartition du disque

4K Ultra HD comprend : Fonctionnalité présentée en résolution 4K avec HDR10, restaurée à partir du négatif original de la caméra Son anglais Dolby Atmos 5.1 DTS-HD Master Audio Audio maître DTS-HD surround 2 canaux

Fonctionnalité Blu-ray comprend : Fonctionnalité présentée en haute définition, provenant du maître 4K 5.1 DTS-HD Master Audio Audio maître DTS-HD surround 2 canaux Caractéristiques spéciales :

NOUVEAU: Commentaire avec l’historien du cinéma Steven C. Smith

Commentaire avec l’historien du cinéma Steven C. Smith NOUVEAU: Test d’écran de Jack Wild

Test d’écran de Jack Wild Featurette dans les coulisses

Rencontre Olivier !

Rencontre Fagin !

Les emplacements de Olivier !

Sing-Along

Dance-Alongs

Bandes-annonces théâtrales

OLIVIER ! a une autonomie d’environ 153 minutes et est classé G.

CONDUCTEUR DE TAXI





Synopsis

Lauréat de la prestigieuse Palme d’Or au Festival de Cannes (1976) et nominé pour 4 Oscars® dont celui du Meilleur Film (1976), CONDUCTEUR DE TAXI met en vedette Robert De Niro dans le film classique de Martin Scorsese d’un chauffeur de taxi psychotique de New York poussé à la violence par la solitude et le désespoir. Avec Jodie Foster, Albert Brooks, Harvey Keitel, Peter Boyle et Cybill Shepherd.

CONDUCTEUR DE TAXI Répartition du disque

4K Ultra HD comprend : Fonctionnalité présentée en résolution 4K avec Dolby Vision, restaurée à partir du négatif original de la caméra 5.1 DTS-HD Master Audio Audio maître mono DTS-HD Caractéristiques spéciales :

NOUVEAU: 20 e Bande-annonce de réédition d’anniversaire

20 Bande-annonce de réédition d’anniversaire Fabrication Conducteur de taxi Documentaire

Comparaisons du storyboard au film avec Martin Scorsese Introduction

Galeries de photos animées

Blu-ray comprend : Fonctionnalité présentée en haute définition, provenant du maître 4K 5.1 DTS-HD Master Audio Caractéristiques spéciales : 40 minutes Conducteur de taxi Q&A avec Martin Scorsese, Robert De Niro, Jodie Foster et beaucoup d’autres enregistrés en direct au Beacon Theatre de New York au Tribeca Film Festival 2016 Commentaire avec le réalisateur Martin Scorsese et l’écrivain Paul Schrader Enregistré par la Collection Criterion Commentaires de l’écrivain Paul Schrader et du professeur Robert Kolker Martin Scorsese sur Conducteur de taxi Influence et appréciation : un hommage à Martin Scorsese Produire Conducteur de taxi L’homme solitaire de Dieu Conducteur de taxi Histoires Le New York de Travis Emplacements de Travis à New York Bande-annonce théâtrale



CONDUCTEUR DE TAXI a une autonomie d’environ 114 minutes et est classé R.

RAYURES







Synopsis :

Lorsque le fainéant à l’esprit vif John Winger (Bill Murray) perd son appartement, sa petite amie et son travail en une journée, il fait ce que tout Américain au sang rouge ferait : il rejoint l’armée et commence presque la Troisième Guerre mondiale. Réalisé par Ivan Reitman et avec également Harold Ramis, John Candy et John Larroquette, RAYURES est devenue l’une des comédies les plus appréciées de tous les temps. Et c’est le fait, Jack !

RAYURES Répartition du disque

4K Ultra HD comprend : Les versions théâtrale et étendue présentées en résolution 4K avec HDR10, restaurées à partir du négatif original de la caméra Audio Dolby Atmos anglais (pour les deux versions) 5.1 DTS-HD Master Audio (pour les deux versions) Mono DTS-HD Master Audio (version cinéma uniquement) Caractéristiques spéciales :



NOUVEAU: 40 ans de Rayures Avec Bill et Ivan – une réunion en deux parties à la caméra entre la star Bill Murray et le réalisateur Ivan Reitman, discutant de leur carrière, des souvenirs du tournage, un hommage à la distribution, ainsi qu’une apparition spéciale du directeur de la photographie Bill Butler

40 ans de Rayures Avec Bill et Ivan – une réunion en deux parties à la caméra entre la star Bill Murray et le réalisateur Ivan Reitman, discutant de leur carrière, des souvenirs du tournage, un hommage à la distribution, ainsi qu’une apparition spéciale du directeur de la photographie Bill Butler NOUVEAU: Bande-annonce théâtrale

Fonctionnalité Blu-ray comprend : Les versions théâtrale et étendue présentées en haute définition, provenant des maîtres 4K 5.1 DTS-HD Master Audio (pour les deux versions) Mono DTS-HD Master Audio (version cinéma uniquement)

Caractéristiques spéciales : Commentaire avec Ivan Reitman et Dan Goldberg (version longue uniquement) NOUVEAU: 11 scènes supplémentaires supprimées et étendues NOUVEAU: 1983 version TV du film (en définition standard) Scènes supprimées et étendues de la version étendue du film étoiles et Rayures Documentaire



RAYURES a une autonomie d’environ 106 minutes et est classé R. RAYURES : ÉDITION ÉTENDUE a une durée d’environ 123 minutes et est classé R pour la sexualité/la nudité, le langage et certains usages de drogues.

SENS ET SENSIBILITÉ





Synopsis:

Nominé pour 7 Oscars®, dont celui du meilleur film (1995), et réalisé par Ang Lee. Emma Thompson, Alan Rickman, Kate Winslet et Hugh Grant jouent dans cette comédie romantique captivante qui a balayé les dix meilleures listes et a été nommé meilleur film aux BAFTA Awards 1996. Basé sur le roman classique de Jane Austen, SENSE AND SENSIBILITY raconte l’histoire des sœurs Dashwood, la sage Elinor (Thompson) et la passionnée Marianne (Winslet), dont les chances de se marier semblent vouées à l’échec par la soudaine perte de fortune de leur famille. Rickman, Grant et Greg Wise jouent le rôle de prétendants bien intentionnés qui sont piégés par les règles strictes de la société et les lois contradictoires du désir.

SENS ET SENSIBILITÉ Répartition du disque

4K Ultra HD comprend : Fonctionnalité présentée en résolution 4K avec HDR10, restaurée à partir du négatif original de la caméra Son anglais Dolby Atmos 5.0 DTS-HD Master Audio

Fonctionnalité Blu-ray comprend : Fonctionnalité présentée en haute définition, provenant du maître 4K 5.0 DTS-HD Master Audio Caractéristiques spéciales :



NOUVEAU: 25 e Réunion d’anniversaire: Retour à Barton Cottage – une vaste réunion à la caméra avec Emma Thompson, Kate Winslet, Greg Wise, Imelda Staunton, Imogen Stubbs, Myriam Francois, la productrice Lindsay Doran et le réalisateur Ang Lee

25 Réunion d’anniversaire: Retour à Barton Cottage – une vaste réunion à la caméra avec Emma Thompson, Kate Winslet, Greg Wise, Imelda Staunton, Imogen Stubbs, Myriam Francois, la productrice Lindsay Doran et le réalisateur Ang Lee Commentaire audio d’Emma Thompson et de la productrice Lindsay Doran

Commentaire audio du réalisateur Ang Lee et du coproducteur James Shamus

Adaptation de la Featurette d’Austen

Featurette Un sens du caractère

Featurette d’un homme très calme

Localiser le monde de Sens et sensibilité Featurette

Élégance & Simplicité : L’Armoire de Sens et sensibilité Featurette

Scènes supprimées

Bandes-annonces théâtrales et internationales

SENS ET SENSIBILITÉ a une durée d’environ 136 minutes et est classé PG pour les éléments thématiques légers.

LE RÉSEAU SOCIAL





Synopsis :

LE RÉSEAU SOCIAL, réalisé par David Fincher, est l’histoire époustouflante d’une nouvelle race d’insurgés culturels : un génie punk qui a déclenché une révolution et changé le visage de l’interaction humaine pour une génération, et peut-être pour toujours. Traversé d’une brutalité émotionnelle et d’un humour inattendu, ce film superbement conçu raconte la formation de Facebook et les batailles pour la propriété qui ont suivi le succès insondable du site Web. Avec un scénario complexe et incisif d’Aaron Sorkin et une distribution brillante comprenant Jesse Eisenberg, Andrew Garfield et Justin Timberlake, LE RÉSEAU SOCIAL témoigne de la naissance d’une idée qui a renoué le tissu social tout en dénouant l’amitié de ses créateurs. Nominé pour 8 Oscars®, dont celui du meilleur film (2010).

LE RÉSEAU SOCIAL Répartition du disque

4K Ultra HD comprend : Fonctionnalité présentée en résolution 4K avec Dolby Vision Audio anglais Dolby Atmos non classé Audio maître DTS-HD 5.1 non classé Audio maître DTS-HD 5.1 pour le cinéma Une fonction spéciale:



NOUVEAU: Bandes-annonces théâtrales

Fonctionnalité Blu-ray comprend : Fonctionnalité présentée en haute définition Audio maître DTS-HD 5.1 pour le cinéma Caractéristiques spéciales :

Commentaire audio avec David Fincher

Commentaire audio avec Aaron Sorkin & Cast

Fonctionnalité spéciale Blu-ray comprend :

Comment ont-ils déjà fait un film sur Facebook ?

David Fincher et Jeff Cronenweth sur les visuels

Angus Wall, Kirk Baxter et Ren Klyce à la poste

Trent Reznor, Atticus Ross et David Fincher sur la partition

Ruby Skye VIP Room : Répartition de la scène sous plusieurs angles

Dans l’antre du roi de la montagne : le premier jet de Reznor

Essaimatron

LE RÉSEAU SOCIAL a une durée d’environ 120 minutes et est à la fois classé PG-13 pour le contenu sexuel, la consommation de drogues et d’alcool, et le langage et non classé.

LE DISQUE BONUS EXCLUSIF COMPREND :