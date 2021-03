1500 km et 2700 mètres de profondeur: le plus long câble électrique sous-marin au monde reliera Israël, Chypre et la Grèce

Lorsque nous parlons de câbles sous-marins, nous sommes généralement habitués à parler des câbles qui transportent Internet partout dans le monde. Ils sont plus surprenants si nous avons à l’esprit leurs capacités et comment ils sont à l’intérieur, par exemple. Cependant, il y a aussi cLes sous-marins peuvent être utilisés pour transporter de l’électricité, et le plus gros de tous sera bientôt construit en Méditerranée.





Comme annoncé sur le site officiel du projet, lundi dernier un premier accord a été conclu pour la construction du câble d’alimentation sous-marin qui reliera la Grèce, Chypre et Israël. Il traversera les profondeurs de la mer Méditerranée et servira de secours d’urgence en cas de panne d’électricité dans l’un des trois pays.

Le câble, s’il est construit, sera le plus long et le plus profond du genre fabriqué à ce jour. Il devrait mesurer environ 1 500 kilomètres de long et se trouver à une profondeur de 2 700 mètres dans l’eau. À travers son intérieur, l’électricité circulera à une capacité de 1 000 à 2 000 mégawatts.

Cofinancé en partie par l’Union européenne, l’interconnecteur EuroAsia (du nom du projet et du câble) aura un coût d’environ 750 millions d’euros. Ils s’attendent à ce qu’il soit achevé et connecte les réseaux électriques des trois pays d’ici 2024 et opérationnel d’ici 2025.

Grèce-Chypre-Israël

L’idée est que le câble relie une section entre Israël et Chypre d’environ 310 kilomètres. Un autre tronçon de 900 kilomètres reliera Chypre à l’île grecque de Crète. Enfin, un dernier tronçon de 310 kilomètres supplémentaires reliera la Crète au reste de la Grèce.

Avec ce câble, les trois gouvernements impliqués espèrent promouvoir l’utilisation des énergies renouvelables dans leurs pays respectifs. En plus d’être utilisé dans des situations d’urgence pour s’approvisionner depuis les deux autres pays, il permettra d’assurer un échange d’électricité entre l’Europe et l’Asie de manière plus confortable.

En outre, permettra à Chypre d’être enfin interconnectée énergiquement avec le reste de l’Union européenne. C’est le seul pays membre de l’Union européenne qui est actuellement complètement isolé. Par conséquent, l’Union européenne le considère comme un projet d’intérêt commun et est donc disposée à contribuer au financement.

