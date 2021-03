SpaceX déplace le prototype de fusée Starship SN11 vers sa rampe de lancement

Cela fait moins d’une semaine depuis l’atterrissage de la fusée épique Starship SN10 de SpaceX (et l’explosion qui a suivi) et la société se prépare déjà pour un autre vol d’essai.

La dernière incarnation de Starship, le prototype SN11, a été déployée sur son banc d’essai lundi 8 mars sur les terrains d’essai de SpaceX près de Boca Chica Village dans le sud du Texas avant un prochain lancement. Il devrait être lancé prochainement sur le quatrième vol du vaisseau spatial à haute altitude de SpaceX.

Une vidéo du site Web de tourisme Spadre.com et d’autres observateurs de Starship a montré que l’imposante fusée SN11 (son nom est l’abréviation de Serial Number 11) était transportée vers son site de lancement et placée au sommet de son banc d’essai avec une énorme grue. La fusée mesure environ 50 mètres de haut et est propulsée par trois des moteurs de fusée Raptor de SpaceX.

Le prototype de fusée Starship SN11 de SpaceX est déplacé vers son banc d’essai dans les installations de la société près de Boca Chica Village, dans le sud du Texas, le 8 mars 2021. (Crédit d’image: Spadre.com via YouTube)

Starship SN11 est le dernier d’une famille d’énormes prototypes de fusées construits par SpaceX pour tester les systèmes requis pour ses énormes fusées Starship et Super Heavy, le cœur d’un nouveau système de lancement entièrement réutilisable que la société espère utiliser pour des voyages sur la Lune, Mars et au-delà.

Le 3 mars, SpaceX a lancé son véhicule Starship SN10 à une altitude de 10 kilomètres et a réussi à faire atterrir le véhicule, bien que la fusée ait explosé peu de temps après le toucher des roues. Cette mission faisait suite à deux vols précédents, respectivement effectués par les Starships SN9 et SN8, qui ont également réussi à se lancer à leur hauteur cible, mais n’ont pas réussi à maintenir leurs atterrissages. SN8 et SN9 ont explosé en boules de feu massives lors de leurs tentatives d’atterrissage.

SpaceX a apporté des modifications et des mises à niveau incrémentielles à la conception de son vaisseau après chaque vol d’essai, tout en travaillant à perfectionner le nouveau système de lancement. La société a déclaré que chaque vaisseau spatial serait capable de transporter jusqu’à 110 tonnes (100 tonnes) en orbite terrestre basse.

La NASA a choisi le vaisseau spatial de SpaceX comme l’un des trois candidats pour potentiellement faire atterrir des astronautes et du matériel sur la lune dans le cadre du programme Artemis de l’agence. Le milliardaire japonais Yusaku Maezawa a déjà réservé un vol autour de la lune sur le vaisseau spatial de SpaceX pour lui-même et huit autres passagers. La semaine dernière, Maezawa a annoncé un concours public pour gagner ces huit sièges pour sa mission « dearMoon ».

