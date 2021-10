in







Voici toutes les marques noires britanniques qui devraient être sur votre radar.

Octobre marque le Mois de l’histoire des Noirs au Royaume-Uni, la célébration et l’appréciation de la communauté noire et de son rôle central dans la culture britannique.

Il est toujours aussi important de reconnaître toutes les réalisations de la communauté noire au Royaume-Uni comme c’était le cas lorsque le Mois de l’histoire des Noirs a été célébré pour la première fois en octobre 1987. Mais en plus de nous renseigner sur l’histoire des Noirs britanniques, nous devons montrer notre soutien au communauté directement en achetant des marques noires britanniques.

Faire des achats dans des marques appartenant à des Noirs signifie que l’argent va directement aux propriétaires d’entreprise noirs, qui sont statistiquement désavantagés sur le plan économique, et donc directement dans la communauté. En juin 2020, le Black Pound Day, qui encourage les consommateurs à dépenser avec les entreprises noires le premier samedi de chaque mois, a été lancé pour réinvestir dans les entreprises noires au Royaume-Uni.

Il va sans dire que le soutien aux marques appartenant à des Noirs devrait aller bien au-delà du Mois de l’histoire des Noirs. Cependant, en l’honneur du mois, nous mettons en évidence toutes les meilleures marques appartenant à des Noirs qui ne sont peut-être pas encore sur votre radar. Voici toutes les marques noires britanniques que vous pouvez acheter tout au long du Mois de l’histoire des Noirs et au-delà.

11 marques noires britanniques à soutenir tout au long du Mois de l’histoire des Noirs et au-delà. Photo : @farailondon via Instagram, @stylebyco via Instagram

1) Farai Londres

Vous avez certainement vu Kylie Jenner faire vibrer Farai London, la marque de mode basée à l’Est de Londres est connue pour ses coupes sexy et ses imprimés audacieux.

Farai Londres. Photo : @kyliejenner via Instagram

2) Omolola

Omolola, qui signifie « l’enfant est la richesse » en yoruba, est spécialisé dans les bijoux afrocentriques glamour. Fondée par deux sœurs, la marque rend hommage à la culture ouest-africaine.

Omolola. Photo : @bethanjroberts via Instagram

3) UOMA Beauté

UOMA Beauty a été fondée par Sharon Chuter, ancienne directrice de la beauté basée au Nigéria, à Los Angeles et à Londres, et est connue pour sa gamme diversifiée et inclusive de produits de beauté.

UOMA Beauté. Photo : @uomabeauty via Instagram

4) Collectif Kai

Kai Collective est le produit du blogueur britannique nigérian Fisayo Longe. La marque est un favori des célébrités et est connue pour ses pièces imprimées cultes Gaia.

Collectif Kai. Photo : @kaicollective via Instagram

5) Groupe d’images

Les bijoux et accessoires d’Image Gang ont une atmosphère londonienne distincte. Chaque pièce est triée sur le volet, organisée et créée par la fondatrice d’Image Gang, Isabelle White, dans son studio de l’est de Londres.

Bande d’images. Photo : @imagegang via Instagram

6) Lapon La Marque

Lapp The Brand a été créée en 2016 par le mannequin Leomie Anderson. Spécialisée dans l’athleisure, la marque a un message clair : l’autonomisation des femmes, la confiance et la positivité.

Lapon La Marque. Photo : @lappthebrand via Instagram

7) Peau nubienne

Nubian Skin a été lancé avec pour mission de créer des basiques de lingerie dans tous les tons de peau. Frustré par le manque de choix pour les personnes de couleur à la recherche de sous-vêtements nude, le fondateur de Nubian Skin Ade Hassan a créé une marque inclusive pour tous.

Peau nubienne. Photo : @nubianskin via Instagram

8) Afrocenchix

Afrocechix est spécialisé dans les produits de soins capillaires naturels et biologiques. La marque emploie des scientifiques et des chimistes du Royaume-Uni et utilise du beurre de karité équitable provenant d’une coopérative au Ghana.

Afrocenchix. Photo : @afrocenchix via Instagram

9) Flux MDM

MDM Flow a changé la donne en matière de rouge à lèvres. Lancée par la scientifique cosmétique Florence Adepoju, la marque a été créée avec l’idée d’avoir des rouges à lèvres inclusifs pour toutes les carnations.

Flux MDM. Photo : @mdmflow via Instagram

10) Avril et Alex

April & Alex est une marque de vêtements pour femmes basée à Londres et détenue par la journaliste anglo-nigériane Didi Akinyelure. La marque est spécialisée dans les pièces audacieuses et avant-gardistes pour les femmes autonomes.

Avril et Alex. Photo : @aprilalexshop via Instagram

11) SODAH Londres

Si vous êtes à la recherche de pièces de soirée sérieuses, SODAH a ce qu’il vous faut. La marque glam est spécialisée dans les vêtements féroces et confiants.

SODAH Londres. Photo : @sodahbrand via Instagram

