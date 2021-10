Sean Young revient pour combattre les vers des sables dans la bande-annonce de Dune Mockbuster

Asylum Entertainment a trouvé son inspiration dans de nombreux classiques, créant ses propres chefs-d’œuvre à travers son objectif créatif unique. Planète Dune est l’un d’eux! Venez voir la recette originale Dune la star, Sean Young, envoie son équipe de secours pour récupérer les échoués, reste pour les vers des sables super-duper ! Ils arrivent chauds !

Le synopsis officiel se lit comme suit : « Un équipage en mission pour sauver une base abandonnée sur une planète désertique devient mortel lorsque l’équipage se retrouve traqué et attaqué par les prédateurs les plus importants de la planète : les vers de sable géants. »

Ce sera celui du réalisateur Glenn Campbell (Aventures d’Aladin) deuxième long métrage et Tammy Klein fera ses débuts en tant que réalisatrice. Nous connaissons l’écrivain, Lauren Pritchard de son scénario pour Robot Apocalypse et l’écrivain Joe Roche pour ses scénarios pour Météore Lune et Terre de collision.

Là où les choses commencent à devenir vraiment amusantes, et super-méta, c’est que Planète Dune renvoie Sean Young (Coureur de lame) à ses racines, bouclant la boucle alors qu’elle joue à la fois dans Dune de David Lynch en 1984 ainsi que dans l’offre d’Asile. Emily Killian, Tammy Klein et Clark Moore complètent le casting.

Sean Jeune est dans le jeu hollywoodien depuis le début des années 80, mais je me souviens l’avoir vue pour la première fois dans le classique de 1981 Rayures avec Bill Murray, Harold Ramis, John Candy, Warren Oates, Judge Reinhold et un jeune Bill Paxton. Sa carrière a pris une tournure étrange lors du tournage LesRenforcerlorsque sa co-star, James Woods, a porté plainte pour harcèlement et harcèlement. Il finirait plus tard par devoir payer ses frais juridiques. Elle s’est ensuite cassé le bras juste avant de commencer le tournage de Tim Burton Homme chauve-souris jouer Vicki Vale.

Elle a prétendu avoir été expulsée Dick Tracy pour avoir repoussé les avances de Warren Beatty, étant finalement qualifiée de « difficile » avec laquelle travailler. Elle est restée dans le secteur en faisant un film presque chaque année depuis lors. Elle a eu une carrière diversifiée s’étalant sur des décennies, mettant en vedette des comédies comme Ace Ventura : Détective animalier et Instinct fatal aux indes comme Même les cow-girls ont le blues et Tomahawk en os. Et si tu n’as pas vu L’attaque de la pom-pom girl de 50 pieds, faites-vous plaisir !

The Asylum, une société cinématographique indépendante et un distributeur connu pour produire des mockbusters directs en vidéo à petit budget, ravit ses fans en racontant ou en embellissant des blockbusters d’actualité depuis 1999. Ils nous ont apporté ces rebondissements. les-classiques Serpents dans un train, Le trésor de Da Vinci, Pirates de l’île au trésor, Cannibales des collines, Allan Quatermain et le Temple des Crânes, Le jour où la terre s’est arrêtée, Bataille de Los Angeles et plus. Ils ont également sorti des titres qui leur sont propres, tels que Mega Python contre Gatoroid, Attaque de requin à 2 têtes, Tentacules des Bermudes, Le docteur va vous tuer maintenant, et Requins de glace. Ils ont également lancé une branche familiale réalisant des films comme La princesse et le poney, Cargaison, et Un Noël La Belle et la Bête.

Découvrez l’Asile Planète Dune disponible le 29 octobre. « Leur mission était vouée à l’échec. »

Sujets : Dune