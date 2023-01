Tous les Mexicains qui ont été nominés pour un Oscar et dans quelles catégories

Ces dernières années, les Mexicains se sont fait une place aux Oscars, et cette année 2023 ne fait pas exception. Le 24 janvier, les nominations pour la 95e édition des Oscars ont été dévoilées, mettant en lumière des réalisateurs mexicains tels que Guillermo del Toro Oui Alphonse Cuaron.

S’il faudra encore attendre le 12 mars pour assister à la cérémonie de remise des prix et rencontrer les lauréats des Oscars, il est plus que clair que le talent mexicain fait déjà partie intégrante du monde du cinéma. Pour cette raison, nous vous laissons ici la liste de tous les Mexicains qui ont été nominés à la 95e édition des Oscars.

Mexicains nominés pour un Oscar

Oscars 2023

Guillermo del Toro, Pinocchio

film d’animation de Netflix qui avait la direction de Guillermo del Toro, étant pour tous l’un des meilleurs versements de l’année dernière. Son style particulier et incroyable d’animation en stop motion lui a valu une nomination pour le meilleur film d’animation, en compétition avec »Puss in Boots: The Last Wish », »Marcel the Shell with Shoes On », »Sea Monster » ‘ et »Réseau ».

Alfonso Cuaron, Le Pupille

Alfonso Cuarón a remporté une nomination pour son court métrage »Le Pupille, » où il devra faire face à »An Irish Goodbye », »Ivalu », »Night Ride » et »The red Valise ».

Cela pourrait aussi vous intéresser : Meilleurs films de Brendan Fraser, acteur nominé aux Oscars

Alejandro González Iñárritu, barde

Bien que le film de González Iñárritu »Bardo » ait été exclu de la catégorie Meilleur film international, il a remporté une nomination pour la meilleure photographie, qui a été réalisé par l’Irano-français Darius Khonji.

Julio Chavezmontes, Triangle de tristesse

Le Mexicain Julio Chavezmontes a travaillé comme producteur de » Triangle of Sadness », qui a été nominé pour le meilleur film, la meilleure réalisation par Ruben Ostlund et le meilleur scénario original.

Les Oscars 2023 auront leur cérémonie le dimanche 12 mars au Dolby Theatre de Los Angeles. L’Académie des arts et des sciences du cinéma a confirmé que le comédien Jimmy Kimmel dirigera les Oscars de cette année.

Cela pourrait également vous intéresser : combien de films James Cameron a-t-il réalisés et quels sont les plus célèbres ?

Mexicains nominés aux Oscars les années précédentes

Film d’animation : Carlos López Estrada (partagé avec Don Hall) pour Raya et le dernier dragon

Photographie : Rodrigo Prieto pour The Irishman

Conception des costumes : Mayes C. Rubeo pour Jojo Rabbit

Meilleur film : Alfonso Cuarón pour Roma

Direction : Alfonso Cuarón pour Roma (Gagnant)

Actrice : Yalitza Aparicio pour Roma

Actrice dans un second rôle : Marina de Tavira pour Roma

Scénario original : Alfonso Cuarón pour Roma

Photographie : Alfonso Cuarón pour Roma (Gagnant)

Meilleur film : Guillermo del Toro pour The Shape of Water (Gagnant)

Réalisation : Guillermo del Toro pour La Forme de l’eau (Gagnant)

Réalisation : Alejandro González Iñárritu pour The Revenant (Gagnant)

Photographie : Emmanuel Lubezki pour The Revenant (Lauréat)

Meilleur film : Alejandro González Iñárritu pour Birdman (Gagnant)

Direction : Alfonso Cuarón pour Gravity (Gagnant)

Actrice dans un second rôle : Lupita Nyong’o pendant 12 ans esclave (Win)

Production Design: Eugenio Caballero pour Pan’s Labyrinth (Gagnant)

Photographie : Guillermo Navarro pour Le Labyrinthe de Pan (Gagnant)

Meilleur film : Alejandro González Iñárritu pour Babel

Actrice : Salma Hayek pour Frida

Maquillage : Beatrice de Alba pour Frida (Lauréate)

Film étranger : Alejandro González Iñárritu pour Amores Perros