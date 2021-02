10 films incroyables et incontournables qui célèbrent la soeur noire

L’amour est dans l’air et il n’y a pas d’amour qui ressemble tout à fait à l’amour de la fraternité noire.

Voir des femmes noires se soutenir mutuellement, résoudre des conflits et vivre la vie les unes avec les autres sur un film est une expérience magnifique.

Voici dix films incontournables qui célèbrent la fraternité noire.

Filles de la poussière

Julie Dash a écrit, réalisé et produit cette histoire d’une communauté en transition. Le film se concentre sur une communauté Gullah qui décide de déménager ou non sur le continent et de toutes les implications qui en découlent. Le film présente également beaucoup de femmes noires se prélassant et étant tendres les unes avec les autres. En particulier, regarder les relations entre les femmes Peazant est incroyable. Si cela ne suffit pas pour vous encourager à le vérifier, Filles de la poussière était également l’une des références majeures de l’album visuel de Beyonce, Lemonade.

Paria

Paria suit Alike, une adolescente qui accepte sa sexualité et grandit dans un monde hostile à son existence de jeune lesbienne. Bien qu’il y ait inévitablement des moments profondément émouvants et même dévastateurs dans ce film, il y a aussi une merveilleuse représentation de la fraternité noire dans la relation entre Alike et sa meilleure amie, Laura. Ce portrait de leur amitié explore les thèmes de la vulnérabilité, de la réconciliation et de l’acceptation.

La couleur pourpre

De leur jeu de mains déchirant à leurs retrouvailles en larmes, la relation entre Celie et Nettie brille dans ce film classique de Black. Pendant toutes les épreuves que traverse Célie, elle s’accroche à la mémoire de sa sœur et au désir de renouer avec elle. Le film est intense mais ce dernier moment de joie débridée entre deux femmes noires après des années de désir et d’espoir est de l’or pur.

En attendant d’expirer

Shoop. Shoop. Shoop. (Désolé, je devais le faire.) Ce film sur quatre amis naviguant dans la vie et l’amour est rempli de phrases à citer et de moments mémorables entre un groupe soudé. En attendant d’expirer est basé sur un roman populaire de Terry McMillan et se concentre sur les défis de la datation sous différents angles. C’est un excellent film pour soigner un cœur brisé et se souvenir du pouvoir de la fraternité.

Nourriture de l’âme

Celui-ci est peut-être un peu surprenant, mais écoutez-moi. Teri et les filles ne s’entendaient pas toujours mais j’apprécie quand même la façon dont elles ont compris leurs relations. C’était compliqué et difficile comme l’est parfois la fraternité mais, à la fin, ils se comprenaient mieux. Celui-ci est un déchireur, alors gardez les mouchoirs à portée de main.

Filles de rêve

Parlant d’amitiés difficiles, cette version 2006 de la comédie musicale de Broadway présente un sérieux pouvoir de star. Jennifer Hudson et Beyonce donnent des performances exceptionnelles en tant que membres rivaux d’un groupe de filles en plein essor. Ce film me fait toujours chanter à pleins poumons et illustre l’importance de parler directement à ses amis.

Réglez-le

Ce film, un peu comme En attendant d’expirer, propose une bande-son incroyable et une histoire audacieuse. Les amis Stony, Tisean, Cleo et Frankie sont naturellement fatigués d’une attaque d’injustice et de malchance et décident qu’il est temps d’agir. Quel genre d’action? Pourquoi, braquer une banque (ou trois), bien sûr! C’est aussi le seul film que j’ai jamais vu avec Blair Underwood où il n’est pas un méchant. Si vous voulez voir un Blair Underwood doux et doux et recherchez une aventure pleine d’action Réglez-le est le film qu’il vous faut.

BAPS

Tous saluent feu la reine Natalie Ann Desselle-Reid. Sa représentation délicieuse de Mickey associée à Nisi aux yeux brillants de Halle Berry conduit ce film classique avec une fin de conte de fées. Si vous voulez voir un film sur la fraternité noire qui vous fera rire du ventre et émettra au moins un son et demi «aww», ne cherchez pas plus loin que BAPS.

Voyage de filles

Poursuivant avec le thème des films amusants centrés sur la fraternité, Voyage de filles est un incontournable. Ce film a été un énorme succès et il est facile de comprendre pourquoi. Le casting a un timing comique phénoménal. Voyage de filles suit des amis d’université qui se réunissent pour célébrer à la Nouvelle-Orléans et se heurtent à toute une série de problèmes alors que les choses ne sont pas tout à fait ce qu’elles paraissent.

Petit

Ce remake du film Tom Hanks de 1988 met en vedette Marsai Martin, que vous connaissez peut-être sous le nom de Diane de l’émission télévisée Noirâtre. Le jeune acteur a également produit le film qui raconte l’expérience d’un PDG d’entreprise de technologie à succès et égocentrique, Jordan (joué par Regina Hall) qui se réveille pour se découvrir dans le corps d’une jeune fille de 13 ans. Sous la tutelle de son assistante, April (jouée par Issa Rae), Jordan affronte ses blessures d’enfance et apprend à accueillir des amis dans sa vie.

L’amitié est magique. Les bons amis changent la vie. Ils vous soutiennent, vous mettent au défi et sont là lorsque les choses se compliquent. Ils peuvent également être difficiles à trouver, en particulier les amis qui se sentent comme de la famille. J’espère que vous regarderez ces films et que vous trouverez quelques nouveaux amis à l’écran en cours de route.

Dani Wilson-Fields est un écrivain de style de vie et de divertissement de Miami qui se spécialise dans l’écriture sur la joie, la musique et les films. Suivez-les sur Instagram (@danibedoingstuff).