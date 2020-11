10+ des noms de scène les plus étranges de l’histoire de la K-Pop

Avec une industrie aussi grande que la K-Pop, les noms de scène deviennent de plus en plus intéressants à mesure que vous regardez en arrière. Certains d’entre eux ne sont pas si mauvais, mais une fois que vous y pensez plus comme un nom, vous avez tendance à vous demander: pourquoi? Explorons quelques noms de l’histoire de la K-Pop qui ont été mis au monde ou laissés pour compte en pré-début.

1. Kimchi

Ancien AA Le membre, Kimchi, mène une vie normale de non-idole depuis qu’il a quitté le groupe en mai 2015 (peu de temps avant la dissolution du groupe vraisemblablement). Cependant, cela n’empêche pas les gens de se demander pourquoi il a opté pour le plat national du chou fermenté épicé. Il a dit un jour: «Au début, je n’étais pas trop enthousiasmé par mon nom de scène, mais plus j’y pensais, plus je l’aimais. C’est un nom que tout le monde connaît et tout comme le plat représente la Corée, je veux être un chanteur qui puisse représenter notre pays. Je travaillerai dur pour attirer de nombreuses personnes avec ce nom unique. » C’est en fait un nom qui sonne mignon, juste étrange dans un contexte d’idole.

2. Menthe et baies

Ancien Wonder Girls membres, HyunA et Sunmi, avait presque des noms très savoureux. HyunA a été révélé pour devenir presque Mint et Sunmi à Berry. Bien que ces noms sonnent plutôt jolis, de nombreux fans sont heureux que les filles soient restées fidèles à leurs vrais noms. Divertissement JYP devait avoir faim!

3. Goldfish Zin

C’était Jinu de GAGNANTLe nom de scène de pré-début que certains fans l’appellent encore avec amour. On ne sait pas pourquoi c’était une option, mais une théorie est que le mot chinois pour poisson rouge est similaire à son nom coréen légal: Jīnyú et Jinwoo. Quoi qu’il en soit, c’est définitivement un animal intéressant à choisir.

4. Balise

Ce membre de surdouéSon nom peut sembler étrange au début, mais il a du sens. «Tag» vient de la seconde moitié de son prénom légal, Youngtaek («Taek» en coréen sonne extrêmement similaire à «Tag»). Pour les anglophones cependant, cela peut sembler un peu étrange.

5. Qri

T-ARA Le membre Qri n’a pas un mauvais nom… à moins que vous ne parliez anglais. Comment l’avez-vous prononcé dans votre tête jusqu’à présent? Kree? Cri? Non, c’est prononcé Kyu-ree. Soi-disant, c’est soit un mélange entre les mots «mignon» et «joli» ou juste une version de «mignonne». Le sentiment est là, mais la romanisation le rend déroutant. Peut-être qu’un trait d’union aurait aidé?

6. Zinger

Cet ancien Secret Le membre a depuis changé son nom de scène en son vrai nom, Hana, mais elle a commencé comme Zinger. Soi-disant, elle s’est nommée ainsi d’après le Poupées Pussycat chanteur Nicole Scherzinger. Certains fans l’ont depuis associé à la KFC sandwich au poulet “Zinger” et le fait que zinger est un mot anglais utilisé pour quelque chose de choquant ou d’esprit. C’est un nom intéressant, mais qui ne correspond pas tout à fait à la réalité.

7. Typhon Jay, Rose Minwoo, Attack Jungwoo, X-Mas Jungmo

Ce divertissement SM Le nom du groupe de rock visual-kei-esque était un acronyme de leurs étranges noms de scène Typhon, Rose, UNEttack, et X-Mas. Si cela ne suffisait pas, personne ne connaît même l’explication de ces noms. Alors, profitons tous du fait que quelqu’un s’appelait en fait Attack …

8. L: ambda

AlphaBAT est un groupe dont les membres sont tous nommés d’après des lettres grecques. Cela semble parfaitement bien dans le concept, mais il semble Divertissement YUB j’ai oublié qu’une fois que vous avez dépassé les lettres courantes, l’alphabet grec commence à paraître bizarre. Lambda se trouve être la 11e lettre de l’alphabet grec et ressemble à ceci: λ. Ce n’est pas le pire, mais avec tant d’autres lettres de meilleure qualité (comme alpha et zeta), il est difficile de comprendre pourquoi ils choisiraient lambda.

9. Uto et Pia

EXOde Baekhyun et Chanyeol étaient en fait censés avoir des noms correspondants. Baekhyun comme Uto et Chanyeol comme Pia, formant ensemble Utopia. C’est un concept adorable et certains fans l’utilisent encore comme une combinaison de leurs noms à ce jour. Juste… quand ils sont séparés, ça ne sonne pas aussi bien.

10. Kazoo

Eunbi de IZ * ONE était en fait autrefois connue sous le nom de Kazoo lorsqu’elle était dans le groupe Oui. On ne sait pas pourquoi elle a été nommée ainsi, mais cela a probablement un son intéressant pour le public coréen. Pour ceux qui ne le savent pas, un kazoo est un instrument qui sonne comme un bourdonnement.

11. Crooge

Ancien membre de A.Cian sous Divertissement Wings s’appelait Crooge. Oui, Crooge. Personne ne sait pourquoi ce nom a été pensé, mais cela rappelle Scrooge de Un chant de noel et Les Croods film. C’est juste dur.

12. HO et Moos

Anciens membres de désormais dissous Madtown de GNI Entertainment ont reçu des noms malheureux. Bien qu’apparemment innocent (HO étant la dernière syllabe de son nom et Moos étant un mystère), pour les anglophones, ces noms sont étranges. «Moo» est le son qu’une vache fait et HO, eh bien… n’est pas très bien pris.

13. Wormboy

Cette dernière idole était membre du groupe UglyPumpkin de Divertissement GF. Pratiquement inconnu, ce groupe a fait ses débuts en 2014 et peut-être s’est dissous en 2015. C’est toute l’information connue sur ce groupe. Eh bien, cela et le fait que l’un des noms de leurs membres était Wormboy. Il prend vraiment le gâteau pour les noms étranges de K-Pop.