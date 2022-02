in

MUSIQUE

Le groupe sud-coréen a confirmé de nouveaux concerts après avoir eu un coronavirus. Voici tout ce que vous devez savoir sur l’émission.

BTS sera sur les grands écrans : quand et où voir le spectacle ‘Permission to Dance On Stage’ dans les salles

bts reviendra sur scène après que plusieurs de ses membres aient contracté le coronavirus. Il y a quelques semaines, ils ont confirmé que le groupe sud-coréen offrira plusieurs spectacles dans Séoul, autorisation de danser sur Stange.

Afin que toute l’Armée puisse assister à ces présentations, le groupe a annoncé qu’un de ces spectacles sera diffusé dans les salles. À travers une déclaration de Big Hit, une entreprise qui soutient btsa assuré que l’un des spectacles sera projeté dans les salles de cinéma de différentes parties du monde :

Japon, Singapour, Canada, États-Unis, Mexique, Argentine, Chili, Bolivie, Brésil, Colombie, Preru, Paraguay, sont quelques-uns des pays où vous pouvez profiter du spectacle en direct. A d’autres occasions, Cinépolis s’est chargé de diffuser des concerts en direct de bts.

Quand et comment voir des spectacles de BTS dans les cinémas d’Amérique latine ?

Le groupe sud-coréen donnera trois concerts à Séoul dans le prochain 10, 12 et 13 marset ce sera le 12 mars lorsque l’armée du monde entier pourra faire partie de l’autorisation de danser sur scène au cinéma.

Jours et horaires

Argentine : 15h et 19h

Bolivie : 14h00 et 18h00

Brésil : 15h00 et 19h00

Chili : 15h00 et 19h00

Costa Rica : 12h00 et 16h00

Colombie : 13h00 et 17h00

Paraguay : 15h00 et 19h00

Curaçao : 14h00 et 18h00

Equateur : 13h00 et 17h00

El Salvador : 12h00 et 16h00

Guatemala : 12h00 et 16h00

Honduras : 12h00 et 16h00

Nicaragua : 12h00 et 16h00

Panama : 13h00 et 17h00

Comment obtenir les billets ?

Cinépolis a confirmé que ce sera le 22 février que les fans de BTS pourront acheter leurs billets en prévente pour le Autorisation de danser sur scène. Les billets seront disponibles sur leur site Web ou à la billetterie.

