10 choses que vous ne saviez pas sur Jacob Bertrand, Hawk dans Cobra Kai

Depuis la création de Cobra Kai sur Netflix Fin 2020, et après le lancement de sa troisième saison plus tôt cette année, nous avons pu rencontrer de nouveaux acteurs qui font fureur à travers le monde.

En plus des protagonistes classiques de Karate Kid, Ralph Macchio, William Zabka et Martin Kobe, dans ce spin-off, nous avons été présentés à de nouvelles jeunes stars qui ont déjà attiré l’attention de milliers de fans.

L’un des plus importants est Jacob Bertrand, l’acteur qui joue Hawk. Depuis la première de la série, sa popularité a augmenté à pas de géant. Il accumule déjà plus de 900 mille followers sur Instagram.

Mais qui est en fait Jacob Bertrand? Dans Spoiler, nous vous racontons 10 curiosités sur sa vie que vous ne connaissiez probablement pas.

10. GRANDES APPARENCES À LA TÉLÉ ET AU CINÉMA

Alors que beaucoup rencontrent Jacob Bertrand sur Cobra Kai, il a en fait participé à d’autres productions bien connues. Il a joué dans la série télévisée Kirby Buckets de Disney Channel, est apparu dans l’émission Nickelodeon iCarly et a même joué dans un épisode de Parks and Recreations.

En ce qui concerne le grand écran, Jacob Bertrand peut être vu dans des films comme Ready Player One, Rise of the Guardians et Sunset Stories.







9. SON AMOUR POUR LES ANIMAUX

Jacob a avoué être un grand amoureux des animaux. Il a deux chiens de compagnie et leurs noms sont Arista et Rocky.

8. AMITIÉ AVEC PEYTON LIST

Dans la deuxième saison de Cobra Kai, l’actrice Peyton List a rejoint le casting. En jouant à Tory, tout au long des épisodes, nous avons pu voir une grande chimie entre elle et Hawk, le personnage de Jacob. C’est principalement parce que les deux sont de très bons amis dans la vraie vie.

Ils ont travaillé ensemble sur The Swap, pour Disney.

7. VOTRE DESSERT PRÉFÉRÉ

Selon les déclarations de la même liste Peyton, il y a des moments où il était vraiment stressant de tourner la série. Le secret de Jacob Bertrand pour réaliser les scènes les plus tendues était de savourer son dessert préféré: un pazookie à base de glace et de biscuits au chocolat.

6. LA COIFFURE

L’une des choses qui caractérise Hawk dans Cobra Kai est sans aucun doute sa coiffure. Jacob Bertrand a avoué qu’il n’avait jamais utilisé cette coiffure dans sa vie quotidienne, mais que l’équipe de maquillage mettait une heure par jour pour y parvenir. Mais ça vaut le coup, n’est-ce pas?

5. JOUEUR DE FOOTBALL

Avant de devenir un acteur de renom, Jacob Bertrand a été footballeur amateur pendant 9 ans. Bien qu’il ait déjà renoncé à son désir de devenir joueur professionnel, le sport reste l’une de ses passions.

4. ROCK FAN

Jacob a avoué être un grand fan de rock old school, écoutant beaucoup de cette musique avec son père dans son enfance. Ses groupes préférés sont Pink Floyd, Pearl Jam, The Kinks et Led Zeppelin.

3. PASSION POUR LES JEUX VIDÉO

Les jeux vidéo sont une autre des passions de Jacob. Il se reconnaît même comme un joueur. Son jeu préféré est Super Smash Brothers Brawl, de la franchise Super Mario Bross de Nintendo. Selon lui, il n’a jamais perdu un match.

2. BLAKE BERTRAND

Il a un frère nommé Blake Bertrand qui est plus jeune que lui. La curiosité est que Blake est aussi un acteur. Il a eu de petites apparitions dans El Conjuro, The Darkest Mind et The Ender Game.

1. AMOUREUX DE LA NATURE

Avec son frère Blake, ils partagent une passion. Son activité préférée est le camping à l’extérieur. Ils utilisent toujours la même tente, qu’ils ont nommée Mantarraya, et elle peut être suspendue pour dormir dans les hauteurs.