Apprenez à utiliser le TikCode de TikTok et gagnez des abonnés au sein de ce réseau social populaire.

Il ne fait aucun doute que TikTok, pour le moment, est l’un des réseaux sociaux les plus populaires au monde. Cependant, il existe de nombreuses fonctionnalités de cette plate-forme que les gens négligent. Pour cette même raison, nous expliquerons aujourd’hui qu’est-ce que le TikTok TikCode, à quoi sert-il et comment l’utiliser. Si vous l’utilisez à bon escient, vous pouvez gagner des abonnés au sein de ce réseau social.

Souhaitez-vous gagner en popularité sur TikTok? Ensuite le TikCode vous sera d’une grande aide. Une fois que vous avez appris à l’utiliser, votre profil TikTok peut aller plus loin que vous ne l’auriez jamais imaginé.

Qu’est-ce que le TikTok TikCode?

Le TikCode, comme son nom l’indique, est une sorte de code QR TikTok qui vous permet d’identifier un profil spécifique. Autrement dit, lorsque vous numérisez un TikCode avec votre téléphone, vous pouvez accéder rapidement à ce profil, sans rien faire d’autre.

Pourquoi est-ce?

En plus de scanner les codes d’autres profils, vous pouvez partager le TikCode afin que beaucoup plus de personnes puissent vous trouver sur TikTok. Grâce à cela, le partager via WhatsApp sera toujours une bonne idée si vous cherchez à gagner en popularité. Comment ça se fait? Entrez TikTok, accédez aux paramètres du compte à partir du bouton « Moi » et appuyez sur les trois boutons verticaux en haut à droite. Dans la section « compte », vous trouverez un champ appelé « TikCode » qui vous permettra d’accéder au code exclusif.

Dans cette section, vous pouvez visualisez votre TikCode, un code circulaire et sphérique avec votre image de profil au centre. Grâce à ses lignes concentriques, les gens pourront vous identifier lors de la numérisation de l’image.

Voulez-vous le partager sur votre WhatsApp? Ainsi, lorsque vous êtes dans la section TikCode, appuyez sur le bouton « Enregistrer le code QR » qui est en bas pour que vous puissiez enregistrer une image avec votre TikCode dans votre galerie mobile. Lorsque vous l’avez, vous pouvez le joindre à un message WhatsApp et l’envoyer à qui vous voulez. De plus, vous pouvez également prendre la même image, la publier sur Instagram, Facebook ou partout où vous estimez qu’il pourrait être utile d’obtenir des abonnés.

Comment scanner le TikCode?

Vous vous demanderez sûrement à quoi sert de recevoir un code QR à l’écran si vous avez besoin de le scanner. Au cas où tu ne le saurais pas TikTok vous permet de numériser directement une image depuis votre galerie mobile. Lorsque vous recevez l’image, allez dans la section TikCode de TikTok, cliquez sur « scan » puis choisissez « album » pour ouvrir l’image avec le code et accéder immédiatement à ce profil sur le réseau social.

