« Marvel Avengers » révèle les changements apportés aux skins Gear et MCU

« Marvel’s Avengers » a récemment publié le premier nouveau personnage depuis son lancement en Kate Bishop et Hawkeye C’est juste au coin de la rue. Cependant, ce n’est pas la seule mise à jour à venir dans le jeu, car Dynamique cristalline travaille dur sur d’autres correctifs et mises à jour du jeu, certains dont ils ont mentionné lors de leur dernière diffusion développeur.

Les sujets abordés étaient les « New Game + », nouveaux méchants, mises à jour du système d’équipement, clonage de Lavs et Super Adaptoids, ainsi que la possibilité que Les skins MCU arrivent dans le jeu.

L’équipement est l’un des aspects fondamentaux du jeu, donc toute mise à jour de cette pièce en particulier est la bienvenue, a également posé des questions sur les méchants et nous savons que Le maître est bientôt impliqué, et qu’il est possible de lancer de nouveaux méchants sans avoir besoin de faire appel à un nouveau héros.

Ils ont également dit que «Nouveau jeu +« Rendra la campagne stellaire rejouable, est en tests de contrôle qualité en ce moment, mais aucune date n’a été donnée pour sa sortie.

La dernière chose importante était quand quelqu’un a demandé skins possibles costumes basés sur le MCU, auquel ils ont répondu qu’ils sont « Faire l’objet d’une enquête approfondie. »

Les Avengers de Marvel est maintenant disponible en PS4, Xbox One et PC.